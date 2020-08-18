Altı yaşındaki Ermeni çocuk aşçılık yarışmasında birincilik kazandı

Ermenistan’ın Sevan şehrinde yaşayan altı yaşındaki Mher Harutyunan Goris şehrinde düzenlenen “Ermenistan aşçılık yarışması”nda birincilik kazandı.

Küçük Mher’in annesi böyle bir yarışma olacağını duyup çocuğu için başvuruda bulunmuş. Aşçılık kurslarına katılan Mher daha sonra yarışmaya dahil edildi.

Yarışmanın en küçük katılmıcısı herkesi şaşırtmış ve kendisine hayran bırakıp birincilik kazanmıştır.

Onun hazırladığı salata ve özel tarifle balık en iyisi seçildi ve birinci ödüle layık görüldü.

Mher daha üç-dört yaşındayken aşçılığa olan ilgisini belli ediyor ve annesine, nenesine yardım ederek kete, pasta ve salata hazırlanışa katkı sağlamaya çalışıyor.

Altı yaşındaki Ermeni küçük aşçı şimdi de ‘Dolma Festivaline’ katılmaya hazırlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/18/Altı-yaşındaki-Ermeni-çocuk-aşçılık/190591