Türkiye’den Ermenistan’a sert yanıt: Hadsizlik ve sorumsuzluk örneği!

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın Doğu Akdeniz açıklaması hakkındaki bir soruya cevap verdi. Aksoy, yanıtında “Ermenistan’ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz’le ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir” dedi.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

* Doğu Akdeniz hakkında görüş serdetmeye yeltenen Ermenistan’ın, dünya coğrafyası ve kendisinin bu coğrafyadaki yerine dair temel bir yanılgı içinde olduğunu görüyoruz. Burada mevzubahis Sevan Gölü değil, Doğu Akdeniz’dir.

* Ermenistan’ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdenizle ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir.

* Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’dan sonra, herhangi bir denize kıyısı olmayan Ermenistan’ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması, Türkiye’ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne sermektedir.

* Her ne olursa olsun, Türkiye Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Bunu engellemeye hiçbir şer ittifakının gücü yetmez. Aksini düşünenler tarihten ders almamış demektir.

* Bu vesileyle, tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu da hatırlatmak isteriz.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/turkiyeden-ermenistana-sert-yanit-hadsizlik-ve-sorumsuzluk-ornegi-5990659/