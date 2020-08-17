Trump’ın eski danışmanı John Bolton anlattı: Rahip Brunson nasıl serbest bırakıldı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ağustos 2018’deki kur krizinin ardından Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılma sürecini anlattı. Bolton, “Erdoğan tarafından rehin olarak kullanıldığını düşünüyoruz” dedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’na konuşan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Halkbank davasından, Türkiye’de darbe girişimine yardımcı olmak suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında müebbet hapis istenen ABD’li rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Bolton, Brunson’un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “rehin” olarak kullanıldığını düşündüklerini ifade etti.

“Erdoğan tarafından rehin olarak kullanıldığını düşünüyoruz”

“Türkiye ilk olarak Brunson’u serbest bırakmadı. Sonra Erdoğan serbest bıraktı. Ne oldu?” Sorusu üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:

“Rahip Brunson’un Erdoğan tarafından rehin olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar dövizin değerini çok önemli ölçüde artırıyordu. Erdoğan bunun Türkiye için kötü sonuçlanacağını anladı. Bu nedenle Brunson’un serbest bırakılmasına izin vermenin bir yolunu buldu.”

Halkbank davasıyla ilgili olarak “Erdoğan ve ailesinin Halkbank ile iş ilişkilerinin olduğu yazıldı. Bu bize muhtemelen neden Erdoğan ve ailesinin banka konusunda neden bu kadar endişelendiğini anlatıyor” diyen Bolton, Fethullah Gülen’in iadesi konusunda ise “Türk hükûmeti bilgi sağladı fakat iade için yeterli seviyede değildi” diye konuştu.

T24