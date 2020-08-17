Tigranakert Tarihi ve Kültürel Koruma Alanı 17 Ağustos’ta kapılarını yeniden turistlere açıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanının eşi Anna Hakobyan, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, Tigranakert Devlet Tarih ve Kültür Koruma Alanı’nın 17 Ağustos’tan itibaren turistlere kapılarını yeniden açacağını söyledi.

Tigranakert, Artsakh’ta Ermeni Kralı Büyük Tigran tarafından kuruldu. Tigran’ın ismini alan ve yeri tam olarak bilinenen, aynı zamanda akeolojik kazıların halen yapıldığı tek yerleşimdir.

Yapılan kazılar sonucunda kentin kalesinin surlarının bir kısmını, surların kayalık temelleri, merkez mahallenin bazilikasının bir kısmı açılmıştır.

Şehrin yakınındaki kült-mağara kompleksi, ayağının altındaki kayalık kanal, Khachenaget’in sol yakasındaki erken ortaçağ kalesi keşfedildi. Müzenin üç salonunda MÖ 5. 17. yüzyıla kadar benzersiz maddi kültür nesneleri sergileniyor.

Tigranakert’in Arkeoloji Müzesi’nde son 4 yıllık kazılarda keşfedilen buluntuların bir kısmını göreceksiniz; yaklaşık 200 bulgu.

Anna Hakobyan “Tigranakert devlet tarihi ve kültür rezervinin 17 Ağustos’tan itibaren turistlere kapılarını yeniden açacağını bildirmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu