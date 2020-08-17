Joe Biden(Baydın) gerçekten baydın

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Biden’in açıklamaları sosyal medyaya düşmesinin ardından muhalefetin, özellikle CHP’nin laf salatası yapmayı konuşmak zanneden siyasetçileri ve gazetecilerinden oluşan “Bremen Müzikacıları” benzeri malum grup “Aşağısı sakal yukarısı bıyık” atasözünden muzdarip açıklamalar yapmaktan geri kalmadı.

Kazım Köse

Joe Biden’ı bilir misiniz?

Özellikle son günlerde çoğu okurum anımsamıştır ama ben yinede hatırlatayım. Joe Biden 2009-2017 yılları arasında, tarihlere özellikle dikkat etmenizi istiyorum, ABD’de başkan yardımcılığı yapmış demokrat partinin başkan adayı, Yunan ve Ermeni dostu bir senatör.

Başka söylemle yaklaşık sekiz yıl ABD’nin en güçlü ikinci adamı olmuş, şu anda da bir numaralı koltuğa oynayan kişi. Yardımcılığını yaptığı başkan tarafından geri zekalı olarak nitelendirilen, Biden yine bir mide bulandıran, bayan bir olaya imza attı.

Şöyle anlatayım, belki başkanının iddia ettiği gibi geri zekalı olduğundan, belkide kemale eren yaşının getirebileceği, içindekini içinde tutamama durumundan dolayı, bir ihtimal yaptığı çalışmaları, bir ihtimal de içinden geçenleri ağzından kaçırdı.

Ne söyledi zati muhterem? Söylediklerini aktarayım.

“Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan’a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Açıkça pozisyonumuzun parlamentoda da yer edinmek isteyen Kürt nüfusun entegrasyonunu sağlamak olduğunu söylemeliyiz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkında sesimizi çıkarmalıyız. Yaptıklarının bedelini ödemeli. Bazı silahları ona satıp satmayacağımızla ilgili, bir bedel ödemeli. Özellikle de üzerinde F-15 uçurarak çözmeye çalıştıkları bir hava savunma sistemleri olduğunu düşündüğümüzde. Bunlar hakkında çok endişeliyim.”

“Ama hâlâ, geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan’ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbe ile değil, darbe ile değil, seçimle.”

“(Erdoğan ve partisi) Dağıldı, İstanbul’da dağıldı, peki biz ne yapıyoruz? Oturup teslim mi olacağız? Yapacağım son şey ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Onunla Kürtler konusunda birkaç kez görüşmüştüm. O dönemde henüz üzerlerine gitmiyorlardı.”

“Her neyse, şunu açıkça belirtmeliyiz… Günün sonunda Türkiye de Rusya’ya bağımlı olmak istemez.”

“Çok endişeliyim, çok endişeliyim. Hava sahalarımız ve onlara erişimimiz konusunda da çok endişeliyim. Bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek onun bölgedeki faaliyetlerini tecrit etmek bizim için çok çaba gerektiren bir iş. Özellikle de Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri gibi uğraşması çok uzun süren birçok diğer konu… Ama cevabım şu; evet endişeliyim.”

Noktasına, virgülüne dokunmadan yaptığı açıklamayı aktardım. Bu açıklama hakkında yüzlerce sayfa, binlerce sayfa yazılabilir. Ben bugün bizim muhalefetin her zaman yapmaya çalıştığı gibi faturayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ak Partiye çıkarmayı amaçlayan açıklamalarına değineceğim.

Biden’in açıklamaları sosyal medyaya düşmesinin ardından muhalefetin, özellikle CHP’nin laf salatası yapmayı konuşmak zanneden siyasetçileri ve gazetecilerinden oluşan “Bremen Müzikacıları” benzeri malum grup “Aşağısı sakal yukarısı bıyık” atasözünden muzdarip açıklamalar yapmaya başladı.

Bir çok açıklama var ama galiba İsmail Saymaz‘ın sözleri İşin özetini veriyor. Ne demişti Sayın Saymaz, bu konuşma Aralık 2019’da yapılmış. Ocak 2020’de yayınlanmış. Nisan 2020’de İngilizce olarak Anadolu ajansı paylaşmış.

Dışişleri uyuyor mu? Neden bundan haberiniz olmaz?

Aynı soruları sonradan Rizeli, hemşerim İsmail Saymaza yönetmek gerekir. Sayın Saymaz, siz acar bir gazeteci olarak, Aralık 2019’da yapılmış, Ocak 2020’de yayınlanmış, Nisan 2020de Anadolu ajansı tarafından paylaşılmış açıklamayı neden fark edemediniz, uyuyor muydunuz?

ABD’nin ihtiyar demokrat başkan adayının açıklamasındaki kodlara bir bakın. Muhalefetle işbirliği yapmak… Erdoğan’ı devirmek… Darbeyle olmasa da demokrasi yoluyla… Kürt nüfus… Silah kartını ortaya koymak… Türkiye’yi tecrit etmek… Doğu Akdeniz’de engelleme yapmak… kodları özetlemek gerekirse, joe Biden Türkiye’deki onların bizim çocuklarıyla işbirliği yaparak Erdoğan’ı indirecekler ve böylece Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarına engel olmaya çalışacaklar.

Bu kodlar size, Türkiye’deki muhalefetin Erdoğan düşmanlığını, Doğu Akdeniz ve Libya açıklamalarını, 15 Temmuz darbe girişimini, ABD’nin dolar üzerinden ekonomik saldırılarını ve silah ambargolarını hatırlatmıyor mu?

Tabi bu sorum balık hafızalı ya da siyasi görüşleri hafızalarını esir etmiş zevata değil.

Sözüm Jeo Bide ‘a Sayın Biden, bu sefer hakkatten baydın.

Zaten çok endişeli olmalısınız, çok endişeli olmalısınız.

Evet endişeli olmalısınız. Çünkü, Türkiye muz cumhuriyeti, Türkler’de muz değil.

https://www.nethaber.com/yazarlar/kazim-kose/joe-bidenbaydin-gercekten-baydin-28753