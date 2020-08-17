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Fransız uzmandan çarpıcı ‘Ayasofya’ çıkışı

2020-08-17

Paris Jeopolitik Araştırmaları Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi‘nin ibadete açılması kararının ardından gelen öfkeyi “şaşırtıcı” buldu.

Fransız uzman Saint-Prot, Wakeupinfo internet sitesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi‘nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Saint-Prot, bu nedenle Türkiye’nin Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen “seçici öfkenin” şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet’in zamanında camiye dönüştüğünü ve 1934’te müzeye çevrildiğini anımsatan Saint-Prot, 2012’de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için birçok kampanyanın yürütüldüğünü kaydetti.

Fransız uzmandan çarpıcı 'Ayasofya' çıkışı

Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde 24 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk namazın kılındığını hatırlattı.

Erdoğan’ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin statüsünün değişen tek ibadet yeri olmadığını belirtti.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/08/17/fransiz-uzmandan-carpici-ayasofya-cikisi?paging=3

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