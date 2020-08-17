Fransız uzmandan çarpıcı ‘Ayasofya’ çıkışı

Paris Jeopolitik Araştırmaları Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi‘nin ibadete açılması kararının ardından gelen öfkeyi “şaşırtıcı” buldu.

Fransız uzman Saint-Prot, Wakeupinfo internet sitesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi‘nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı.

İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

Saint-Prot, bu nedenle Türkiye’nin Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen “seçici öfkenin” şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet’in zamanında camiye dönüştüğünü ve 1934’te müzeye çevrildiğini anımsatan Saint-Prot, 2012’de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için birçok kampanyanın yürütüldüğünü kaydetti.

Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde 24 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk namazın kılındığını hatırlattı.

Erdoğan’ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin statüsünün değişen tek ibadet yeri olmadığını belirtti.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/08/17/fransiz-uzmandan-carpici-ayasofya-cikisi?paging=3