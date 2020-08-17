“Anı ismi ve tarihi”

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Kars İl Başkanı Oktay Aktaş, “Anı İsmi ve Tarihi” hakkında açıklama yaptı.

Aktaş’ın yaptığı açıklama şöyle: “Bundan yaklaşık dört gün önce Sayın Sezai Yazıcı yaptığı basın açıklamasında “Ani de yapılan kazılarda Mescit ve “Davut Yıldızı” bulunması memnuniyet vericidir” diye bir açıklama yaptı ve açıklamasına devam ederek çeşitli kaynaklar da buranın isminin “Ani” yazıldığını belirterek “Davut Yıldızı”nın Anı’yi kuran Bagratlılarla Yahudilerin sözde ilişkisini kanıtladığına dair bir takım açıklamalarda bulundu.

Sayın Sezai Yazıcı, tarih meraklısı ve bir tarih sevdalısı olabilir. Gayet doğaldır. Fakat Sayın Yazıcı, bir tarihçi değildir. Üniversite de herhangi bir tarih bölümü okumamıştır. Ama kendisi bir tarihçi edasıyla Kars ve Anı tarihi üzerine yaptığı açıklamalarında tamamen yanlışlarla dolu, yanlış bilgi ve kafa karışıklığı yaratarak, Türk tarihinde ismi “Anı” olarak geçen ilimiz sınırları içinde bulunan antik kentin ismini bilinçli bir şekilde Ermenilerin ve Ermeni Diasporasının kullandığı şekilde “Ani” olarak kullanmayı tercih edip buranın isminin “Ani” olduğunda ısrar etmektedir. Fakat Türk tarihi ile ilgili belgelerde burasının isminin “Anı” olduğu belirtilmektedir. Ama sayın Yazıcı, açıklamalarında burasının ismini Ermenilerin ve Ermeni Diasporasının kullandığı şekilde “Ani” olarak telaffuz etmektedir. Bende bir tarihçi ya da tarih bölümü mezunu değilim. Ama tarihle ilgili açıklamalarda bulunurken o konuda yapılan bir araştırmaya, bir esere bakmak gerekir. Sayın Yazıcı, Anı’yı gerçekten çok iyi araştıran ve bu konuda belki de tek otoriteye sahip tarihçi ve ANI ŞEHRİ TARİHİ ve KARS TARİHİ kitaplarını yazan Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu ve ile Prof. Dr. Enver Konukçun kitaplarını referans alsa daha doğru ve gerçekçi bir iş yapmış olur. Ama Sayın Yazıcı ve Sayın Yazıcı gibiler Kars Anı ve Türk tahinini yabancı kaynaklardan alarak Türk insanının kafasını karıştırmakla görevlidir. Bunların bütün amaçları “Anı”yı “Ani”leştirme ve Anı’yı Ermenileştirmedir. Anı’yı “Ermeniler kurdu”; “Ermeni şehri” gibi açıklamalarla ermeni propagandası yapmaktadırlar.

Sayın Yazıcı, gelelim gerçek Türk tarihine. Evliya Çelebi, seyahatnamelerinde halkın telaffuzuna göre Kars’ta Yahni Dağı’nın iki yakasının ötesindeki bu şehir harabelerinin adını Anı şeklinde yazar. Saint Martin de(Memoires Cilt II.,s.228),Ermeni halkının bile buraya Any:Anı dediğini belirtir. Gerçekten Türkler gibi, Revan Ermeni halkı bile bu gün Anı demektedir. Nikolay Marr’ın 1943 yılı Rusça basılı eserinde “Anı kazıları” adlı kitap kapağında yine “Anı” yazar. Yine Türk kaynaklarında da An veya An-Suyu yazıtlarının bulunduğuna da burada işaret edelim.



Bu arada 1960 yılına kadar bu bölgede bulunan köyün adı Anı idi sonra Ocaklı oldu. Yine 1960 yılına kadarki Nüfus cüzdanlarında köy kısmında Anı yazmaktadır.

Kütüphanelerde bulunan eski gazetelerin arşivlerinde yine ANI yazmaktadır. Anı harabelerin girişinde tanıtım levhasında da Anı yazmaktadır.

Şimdi ne oldu da son 10- 15 yıldır bazı çevreler buraya ”Ani” diye tutturmuş gidiyor. Son olarak 2006 yılında Dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anı’yı ziyaretinde Köy Halkıyla sohbet etmiş ve “Anı” ismini de oranın halkından öğrenmiş ve yöre halkının da yüzyıllardır “Anı” dediği bir yere neden bazılarının ısrarla “Ani” demesine bir anlam veremediğini belirtmiştir.

Şimdi Anı’da ne değişti de “Ani” diye telaffuz edilmeye başlandı. Buradaki güç nedir Diaspora bu ismi değiştirmekle Anı’yı geri almaya mı uğraşmaktadır. Devletin her kurumunda buna nüfuz etmeye çalışmaktadır.

Oysa buranın ismini Ermeniler, Fransızlar ve Gürcüler, alfabelerinde “ı”harfi olmadığı için(“ı” harfi Türkçe bir harftir.) kullandıkları alfabe de geçen “i” harfi ile telaffuz etmektedir. Hal böyleyken bu antik kentin isminin Türkçesini bir kenara bırakarak yabancı telaffuzunu sürekli kullanmak bu antik kentte ki Türk izlerini ve Türk varlığını hiçe saymaktır. Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın 1064 yılının 16 Ağustosunda fethettikten sonra burası bir Türk Kenti olmuş ve Anadolu da ilk fethedilen ve alınan bölge olarak Anadolu’nun İlk Türk Camisi Ebul Menuçehr Camisi gibi bir çok Türk eserini içinde barındırmaktadır. Hal böyle iken Kars ta bir takım çevreler Ermeni ağzı ile hareket etmekte ve buranın ismini “ Ani “ yazarak onlara yaranmak için ve buranın Ermenilerin bir yurdu olduğunu bilinç altına yerleştirerek insanlarımızın kafasını karıştırmaktadırlar. Buraların bir Ermeni şehri olduğunu bize kendi ağzımızla tescil etmek istemektedirler. “Bakınız Ermenice adı olan”( Ani)” yi Kars halkı bile telaffuz ediyor. Buralar Ermeni yurdudur “onun için burayı bize geri verin” cüretini gösterebilme aşamasındadırlar.

Anı şehir adını, dillerinde ve alfabelerinde (ı) harfi bulunmayan Ermeni, Gürcü ve Fransızların imlasına bakarak,”Ani “ diye yazmak ve söylemek yanlıştır. BİNLERCE YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ BİR ANDA YOK SAYAMAZSINIZ

Rahmetli Kazım Karabekir Paşamız ile ilgili bir hatıra da “Anı”yı Kars Antlaşması öncesi isteyip karşılığında 35 köy verdiler ama Kazım Karabekir Paşa’nın dönüp bile bakmadığı ve “Anı Türk’tür Türk kalacak.” dediğini yazar.

Burası Bizans’ın bir tehaması (Askeri vilayeti) olan bir şehirdir ve hiçbir zaman tek başına bir Ermeni şehri olmamıştır. Bizans’a bağlı bir Prenslikten öteye geçmeyen Anı Şehrini Selçuklular 1064’te fethetmeden çok önce Prensliğe çoktan son verilmişti. Yoğun Ermeni propagandalarında hep şu ifade ağırlıktadır: ”Türkler 1064‘ te Ermeni krallığına son vermiştir.” Bu tamamen asılsız ve uydurma bir ifadedir. Çünkü “Anı’da bulunan Ermeni prensliğini Anı prensi II.Gagik 1045 yılında topraklarını İmparator Konstantin Monamak’a (1042-1055) hediye etmiş aynı yıl imparator Anı’yı zaptederek Anı prensliğine son vermiştir. O tarihte 20 yaşında olan II. Gagik, bugünkü Pınarbaşı’na gönderilmiştir. Görüldüğü gibi 1064’teki Türk fethinden çok önce Ermeni prensliğine Bizans tarafından son verilmiştir.

Bir çok tarihi kaynakta ve eserde buranın adının Türkçe ismi olan Anı kulanılmakta iken, Anı ile ilgili ülkemizde en çok araştırma yapıp 3 kitap ve sayısız makale yazan bir tarihçi olan Prof. Dr M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bile hiçbir eserine bakmadan buranın Türkçe ismini “Anı”yı bırakıp yabancı dillerdeki söyleyişini (özellikle Ermenilerin söyledikleri şekilde) “Ani” yi kullanmak düpedüz kötü niyettir.

Sayın Sezai Yazıcı ve onun gibiler şunu iyi bilsin ki, ne sizin ne de sizlere destek verenlerin gücü “ANI” yı ; ” Ani” yapmaya yetmeyecektir. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Kaynak: “Anı ismi ve tarihi”