1991’den beri ilk defa Ermenistan’da pozitif bir göç dengesi kaydedildi – Ermenistan Kamu Radyosu

1991’den beri ilk defa Ermenistan’da pozitif bir göç dengesi kaydedildi

Bu yılın ilk yarısında Ermenistan’da göç alanında yaşanan pozitif denge, Covid-19 salgını nedeniyle dünyadaki durum farklı olduğundan, son yıllarda kaydedilen denge bağlamında değerlendirilmemeli.

Bölgesel İdare ve Altyapı Bakanlığı Göç Servisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Nelli Davtyan, Lragir.am’a bunu anlatarak, bu dengenin küresel kısıtlamalara karşı oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Unutulmamalıd kir, 1991’den beri ilk kez Ermenistan’da olumlu oy kullandı. Bakanın gözleri, görülmesi gereken bir manzaradır.

Bu yılın Ocak-Haziran aylarında Ermenistan’a 377.213’ü ECbelgeli olmak üzere toplam 670.051 vatandaş girdi. Aynı dönemde EC belgelerine göre 352.956 olmak üzere toplam çıktı 680.734 oldu. Genel olarak, çıkışlar ve girişler arasındaki fark – 10 683’tür. Yani, çıkışlar girişlere üstün geldi. Ancak sadece ECvatandaşlarının hareketini düşünürsek, fark olumludur. Bu, EC vatandaşlarının ülkeyi terk ettiklerinden daha fazla ülkeye geldiği anlamına gelir. Ve bu fark 24.257 dir.

GİB belgeleri ile ayrılan kişi sayısına değinen Nelli Davtyan, sınırların kapalı olması durumunda bu sayının nasıl oluştuğuna dair bir soru ortaya çıkabileceğini söyledi. Ona göre, yılın ilk 2,5 ayında, 16 Mart’a kadar, insanların ülkeyi terk edebildikleri dikkate alınmalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu