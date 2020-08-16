VAKIFLIKÖY’DE GELENEKSEL “TUZ KUTSANMASI” TÖRENİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri riyasetinde 15 Ağustos 2020, Cumartesi akşamüstü Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Yortusu ve Vakıflıköy S. Asdvadzadzin Kilisesi’nin isim günü vesileleriyle geleneksel “Tuz Kutsama” töreni gerçekleştirildi.

Törenlere Peder Avedis Tabaşyan’ın yanı sıra Peder Şirvan Mürzyan, Astdiakoslar Ghazar Sabuncu, Arda Pınarcı ve Yetkili Okuyucu Artür Bağdasaryan katıldılar.

Gerçekleştirilen “Akşam Duaları”nın ardından Kilise avlusunda “Tuz Kutsama” töreni gerçekleştirildi. Bu tuz gece yakılacak yedi kazanda pişirilecek olan geleneksel “Harisa”ya (keşkek) ilave edilecek.

Daha sonra, Patrik Hazretleri kapının girişine yerleştirilmiş olan “Goçnag”ı (çağrı gongu) kutsayarak ilk kez çaldı.

Törenler Patrik Hazretleri’nin “Bahbaniç” duasıyla son buldu

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