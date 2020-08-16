İzmir’in Tarihi Etz-Ahayim Sinagogu’nda Restorasyon Devam Ediyor

KENAN CRUZ ÇİLLİ

Genel plan (Kaynak: Izmir Jewish Heritage Museum – Izmir Project, Facebook)

İzmir’in Kemeraltı bölgesinde bulunan tarihi Etz Ahayim Sinagogunda restorasyon çalışmaları

devam ediyor. Tarihi 14. veya 15. yüzyıla dayanan Etz Ahayim (Hayat Ağacı) Sinagogu İzmir’de

bulunan en eski sinagoglardan biridir. Büyük bir titizlikle devam eden restorasyon işlemlerinin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Restorasyondan önce bulunan yazılar (Kaynak: Izmir Jewish Heritage Museum –

Izmir Project, Facebook)

20. yüzyılda İzmirli Yahudilerin büyük oranda İsrail’e göç etmesiyle beraber Etz Ahayim

Sinagogu bölgede bulunan birçok sinagog gibi cemaatsiz ve bakımsız kaldı. Son yıllarda

kentteki ve ülkedeki yahudi kültür mirasıyla ilgili farkındalığın artmasıyla beraber Kemeraltı

sinagogları bir bir restore edilmeye başlandı. 2014’te uzun yıllar boyunca yıkık durumda olan

Beit Hillel Sinagogu Konak belediyesinin girişimleriyle restore edildi ve Hayim Palaçi Anı Evi

adında küçük bir müze olarak yeniden açıldı. 2018’de de hemen hemen aynı sokakta bulunan

Portekiz Sinagogu EGİAD (Ege Genç İşadamları Derneği) tarafından sosyal ve kültürel

etkinliklerin düzenleneceği bir merkez olarak restore edildi ve yeniden açıldı.

Bu yıl içerisinde tekrar açılması beklenen Etz Ahayim Sinagogu ise ileride İzmir Yahudi

Müzesinin önemli bir kısmını oluşturacak. Kemeraltı bölgesinde yan yana bulunan eşsiz Sefarad sinagoglarını turizme kazandırmayı ve kentteki Yahudi mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan İzmir Yahudi Müzesi bölgede bulunan sinagogları ve hahambaşılık binasını da kapsayacak. Müze projesi birçok kurum ve vakıf tarafından destekleniyor. Bunlardan biri olan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Etz Ahayim Sinagogunun restorasyon bedelinin 75% karşılayarak büyük bir katkıda bulundu.

Kemeraltı Sinagogları

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https://www.avlaremoz.com/2020/08/16/izmirin-tarihi-etz-ahayim-sinagogunda-restorasyon-devam-ediyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=izmirin-tarihi-etz-ahayim-sinagogunda-restorasyon-devam-ediyor&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=izmirin-tarihi-etz-ahayim-sinagogunda-restorasyon-devam-ediyor