Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanları Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan’ın dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştüğünü, görüşmelerde Doğu Akdeniz’deki durumun ele alındığını bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan’ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı telefon görüşmelerinde Doğu Akdeniz’deki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Muhataplar, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki son olaylara ve Türkiye’nin kışkırtıcı eylemleri sonucunda bölgede tırmanan gerginliğe değindi. Mnatsakanyan, bu bağlamda Ermenistan’ın Yunanistan ve Kıbrıs’a koşulsuz desteğini yineledi ve durumun barışçıl bir şekilde çözüleceğini umduğunu dile getirdi” denildi.

Açıklamada ayrıca tarafların ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliği konusunda görüşlerini paylaştıkları ifade edildi.

Sputnik Türkiye