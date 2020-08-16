Ayasofya’da kılıç Sümela’da haç

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Yusuf Karaca

Demiştim değil mi, “Namaz bahane, Bizans şahane!” diye.

Bakın, ne yazık ki yine haklı çıktım!

Görüyorsunuz: Ayasofya’da kılıç Sümela’da haç!

Durun, daha bir şey görmediniz!

“Turpun büyüğü Heybe’de” diye de demiştim.

On binlerce kilise evi açılmasına sebep olan bu iktidar, durup dururken Ayasofya’yı “ibadete” açmaz. “Durup dururken olmadı, ekonomi dipte olduğu için” diyeceksiniz.

Doğrudur, bu da işin bir başka boyutu.

Ancak bu ülkede, hiç bir kesintiye uğramadan devam eden küresel projeler var. Dinlerarası diyalog, bunlardan en önemlisidir.

Vatikan merkezli bu CIA projesi, FETÖ’nün maşalığıyla devam eden bu illet, bir silahsız işgal projesidir.

5 yıl aradan sonra, ne oldu?

İktidarın içine, FETÖ mü kaçtı!

“Hiç çıkmadı” dediğinizi duyar gibiyim!

Neyse, biz iktidarı yine de “ak” sayalım!

Konumuz iktidar değil çünkü.

Baksana, Biden bile AKP’yi devirmeye geliyor!

Ne yapsa, yaranamıyor bunlara!

Öyle mi gerçekten!

AKP’ye verilmiş önemli bir destektir, bu…

CNN, hem Biden’ı destekliyor hem Erdoğan’ı, sizce de garip değil mi!

Neyse biz kopmayalım konudan;

“Diyalog” illeti, hiç bir kesintiye uğramadan yol almaya devam ediyor. Trabzon Sümela’da yine ayin yapıldı. Hem de, Trabzon’un fetih gününe denk getirilerek… “Pontus” yazılı tişörtler giyildi. Virüse karşı maske takmayanları gören gözler, “Pontus” yazılı tişörtleri görmedi mi!

Akdeniz’de; Yunan öncülüğünde, Türk’e deniz Sevr’i kabul ettirilmeye çalışılırken, Karadeniz’de Pontus provaları yapılıyor. Akdeniz’de deniz kuvvetlerimiz var, peki ya Karadeniz’de Pontus’a nasıl karşı durmayı düşünüyorsunuz!

İktidar, bu işe izin veriyorsa, iktidarın Akdeniz’de, Yunanistan’a karşı durduğu, ne kadar inandırıcı olur. Pontus’a karşı olmak için, önce bu işe izin verenlere mi karşı olmayı gerektirir!

Bilmeyenler için kısa bir bilgi;

Sümela 18 Nisan 1916’dan 24 Şubat 1918’e kadar süren Rus işgali sırasında Pontus devleti kurmak isteyen milislerin karargâhı olmuş, nüfus mübadelesiyle bölgedeki Hıristiyanlar, Yunanistan’a gönderilmiş ve manastır kapatılmıştı.

Tam 88 yıl sonra, 15 Ağustos 2010’da AKP burayı ayine açtı. Atatürk’ün ayine kapattığı Sümela’yı bu iktidar açtı.

Anlıyorsunuz değil mi?

Ayasofya’yı kilise olmaktan kurtarıp, “müze” yapan Atatürk’e, Sümela’yı ayine açanlar “lanet” okudular. İlginç değil mi!

15 Ağustos günü, Hıristiyanlarca “Meryem Ana’nın göğe yükseldiği gün” olarak bilinir. Ayrıca Trabzon’un fetih günü…

O kadar Osmanlıcısınız madem Fatih’ten de mi utanmadınız!

5 yıl tadilat arasından sonra, 15 Ağustos 2020’de yeniden açıldı.

İnsan sormadan edemiyor: 1918’de “mübadele” ile gitmeyen gizli Hıristiyanlar ülke yönetimini ele mi geçirmişler!

Yok ya, sanmam!

O kadar karamsar düşünmeye gerek yok!

Ya Yunanistan ile savaşın eşiğinde olduğumuz yalan, ya Sümela’da ayin işi yalan!

Gerçekten normal bir kafa almıyor, bu gelişmeleri.

18 adamızı işgal ettiler, üzerlerine kiliseler yaptılar. AB’yi arkasına alıp, bizi denizlerden atmak istiyorlar. Denizde bize Sevr dayatıyorlar. Ege’de denize girmek bile, onlara göre izin gerektiriyor!

“Bunlar yetmedi, gelin bir de Karadeniz’de ayin yapın!” mı dedik!

Ayasofya’da “namaz” kılıp, “fetih” naraları atanlar, haç mı yuttunuz lan!

Neden sesiniz çıkmaz!

Ali Erbaş çıktığı hutbede kılıç gösterisinde bulunmuştu. Belli ki o kılıç, haça veya haçlıya karşı gösterilmemiş. Eğer öyle olsaydı, Sümela’da ayine müsaade edilmezdi.

Haça ve haçlıya çekilmemiş kılıç, kime çekildi peki!

Atatürk’e olmasın!

Neyse, sorum bitti, sanık sizin mahkeme heyeti!

Son bir şey daha;

“Osmanlıcılar”, kılıçlarıyla katılsalardı ya o ayine!

Nede olsa, “dinlerin kardeşliği” var!

“Salya sümük efendi” hepinizle gurur duyardı!

http://www.yenimesaj.com.tr/ayasofyada-kilic-sumelada-hac-H1349093.htm