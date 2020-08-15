Rumlar, Gökçeada’da Meryem Ana’yı andı (VİDEO)

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana’yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana’yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde, Rumlar tarafından Meryem Ana’yı anma günü nedeniyle gerçekleştirilen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, bazı ülkelerden gelen despot ve papaz ile Gökçeada’da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti.

Tepeköy’de Agridia Kilisesi’ndeki ayin ise Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetiminde gerçekleştirildi.

Meryem Ana anısına düzenlenen anmalar kapsamında bu yıl, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda yemek ve eğlence yapılacak.

Kaynak: DHA

http://www.bogazgazetesi.com.tr/haber/25004-rumlar-gokceadada-meryem-anayi-andi-video