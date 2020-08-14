HDK: Êzidiler hala risk altında

HDK Yürütme Kurulu, 14 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleşen Êzidî katliamını hatırlatarak, Êzidîlerin kültürel ve fizikî varlığını ortadan kaldırmaya dönük saldırıların bugün de devam ettiğini vurguladı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu, 14 Ağustos 2007 tarihinde El-Kaide tarafından Şengal’e bağlı Sibe, Şex, Xıdır ve Tilezer bölgelerinde yapılan katliamın yıldönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Mezopotamya coğrafyasının kadim halklarından biri olan Êzidîlerin tarih boyunca bölgeyi işgal eden güçler tarafından baskılara maruz kalarak, katliamlara uğratıldıkları belirtildi.

Direniş varlıklarını sürdürüyor

Bin yılı aşkın bir süredir uygulanan katliamlara karşın Êzidîlerin direnerek kendi inançlarını, kültürlerini ve varlıklarını korudukları belirtilen açıklamada, “Êzidîler için kutsal kabul edilen toprakları Êzidîsizleştirmeye/Kürtsüzleştirmeye dönük yönelimler halen son bulmuş değildir. Arap İslam Devletinin Musul Valisi olarak atadığı Hamadani’nin 906 yılında Müslümanlığı kabul etmeyen 1000 Êzidî ailesinin katli için çıkarılan ilk fermandan 2014 yılında IŞİD eliyle uygulanan fermana; Êzidîlerin kültürel ve fizikî varlığını ortadan kaldırmaya dönük saldırılar bugün de devam ediyor” denildi.

‘Kimliklerinden vazgeçmediler’

Êzidîlerin asimilasyon ve boyun eğdirme politikalarına karşı bin yıldan fazla bir süredir katliamları göğüsleme pahasına kimliğine sahip çıkmaktan vazgeçmediği vurgulanan açıklamada, “Dewrêşê Evdîlere analık yapıp yetiştiren bu büyük halk öz değerlerini savunmak ve nerden gelirse gelsin baskının her türüne karşı boyun eğmemek adına büyük direnişler geliştirdi. Katliam ve soykırım fermanlarını mağduriyetin değil kendini onurlu bir şekilde gerçekleştirmenin gerekçesine dönüştüren Êzidî toplumu, bu özelliği nedeniyle, geçmişten bugüne devletlerin ve despotik rejim ve odakların tüm insanlık karşıtı güçleriyle yöneldiği bir hedef olarak görüldü. 14 Ağustos 2007 tarihinde Êzidî Kürtlerin kutsal saydıkları Şengal’e bağlı Sıbe, Şex, Xıdır ve Tilezer yerleşim noktalarına El-Kaide eliyle gerçekleştirilen bombalı saldırılar da bin yıllık ferman silsilesinin 73’üncüsü olarak tarihin karanlık yüzünü temsil etti” diye belirtildi.

‘İnsanlık utancıdır’

Bugün de Êzidîlerin katliam tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “En son IŞİD’in yarım bıraktığı fermanı tamamlamaya ve bölgeyi işgal etmeye dönük düşman politikaları bugün de bölge devletleri tarafından icra edilmektedir. Bu anlamda IŞİD çeteleri eliyle Êzidî kadınlara yönelik şiddet, esirleştirme ve zorla din değiştirtme uygulamalarının 6000’in üzerinde kadın ve çocuğu etkilemesiyle saldırının temel amaçlarından birinin Ortadoğu’da gelişen kadın özgürlük mücadelesini ve kazanımlarını ortadan kaldırmak olduğu açıkça görülmektedir. Şengal’de kaçırılan binlerce Kürt kadının ve çocuğun akıbetinin belli olmaması ve aradan altı yıl geçmesine rağmen hala haber alınamaması, özgürlüklerine kavuşturulmaması tüm dünya insanlığının bir utancı ve kara lekesi olarak durmaktadır.”

‘Lanetliyoruz’

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “IŞİD çetelerine karşı mücadele ettiklerini söyleyen uluslararası ve bölgesel güçler ve tüm demokratik kurum ve kuruluşlar bu ayıbın temizlenmesi ve kaçırılan Êzidî Kürt kadın ve çocuklarının kurtarılmaları için gereken adımları bir an önce atmalıdır. Halkların Demokratik Kongresi, Êzidî Kürtlere karşı çıkarılan fermanları unutmayacak, mücadelesini büyüterek ‘halklara karşı ferman’ geleneğine son verecektir. İnsanlığın katliamlarla bitirilemeyeceğini, onlarca fermana rağmen yaşamı yeniden inşa ederek ortaya koyan Êzidî Kürt halkının varlık mücadelesi, HDK olarak beslendiğimiz en güçlü kaynaklardan birini ifade etmektedir. Bu vesileyle 14 Ağustos Şengal katliamının 13. yıldönümünde katledilen Êzidî canlarımızı saygıyla anıyor, insanlık adına bir kara lekeden başka anlamı olmayan 73’üncü Ferman’ı lanetliyoruz.”

MA

Yeni Yaşam Gazetesi