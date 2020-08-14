Ermenistan Başbakanı: Milliyetçi değiliz, varlığımızı savunuyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İngiliz BBC TV kanalının “Hardtalk” programına verdiği mülakatta, gerçek barışın Azerbaycan’ın da Ermenistan’ın attığı adımlar yönünde adım atacağı zaman geleceğini söyledi.

Paşinyan “Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı görevini üstlendiğimde, barış için yeni bir prensip önerdim. O da Dağlık Karabağ sorununun herhangi bir çözümü Ermenistan, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan halkları tarafından kabul edilebilir olmasıdır. Ben Ermenistan’ın, çözümün hem Ermeni, hem Azerbaycan halkları tarafından kabul edilebilir olmasının gerektiğini dile getiren ilk lideriyim. Ancak Azerbaycan lideri benim bu açıklamalarıma doğru hiç bir adım atmadı” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Temmuz’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında alevlenen çatışmaların meğer Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin açtığı top atışıyla başladığını Azerbaycan’ın ise misilleme yaptığını öne sürerek provokasyon yapmaya çalışan sunucuyu düzelterek söz konusu çatışmaların Azerbaycan’ın başlattığını söyledi.

Başbakan “Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ sorununun çözümünün ancak savaş yoluyla mümkün olduğunu ilan ederek uzun süre savaş retoriği kullanıyordu. Bu retoriğin sonucuda Azerbaycan iktidarı, kendi halkına Karabağ sorununun neden zorla çözemediği yönünde açıklamalar yapmaya zorunda kalıyor” dedi.

Gazetecinin Ermenistan’ın milliyetçi bir politika izlediğine dair gözlemine yanıt olarak Paşinyan, bu görüşe katılmadığını kaydetti.

Paşinyan, Ermenilerin 1990’lardan beri Dağlık Karabağ ve Azerbaycan’da saldırı altında olduğunu vurguladı.



Başbakan “Biz Milliyetçi değiliz, varlığımızı savunuyoruz. Karabağ Ermenileri varoluş mücadelesi veriyor. Ermenistan barışa hazır ve Karabağ sorununun askeri çözümü olmadığından emindir” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/14/Ermenistan-Başbakan-Milliyetçi/190379