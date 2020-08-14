Ermenilere nefret söyleminde bulunan kişiye karşı avukat Simon Çeken suç duyurusunda bulundu

Avukat Simon Çeken, Facebook üzerinden yayın yapan ‘Kral Pekinkaya’ isimli kullancının Ermenilere karşı nefret söylemi içeren sözleri hakkında önlem alınması içi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kral Pekinkaya adlı kullanıcı Facebook hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, “Hem Ermenistan’dan gelen, hem de Türkiye’de yaşayan Ermenilerin kafalarını kesmek yetmez, parçalanmalıdır” diyerek Ermenilere nefret söylemlerinde bulundu.



Durum üzerine Beyoğlu Üç Horon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı avukat Simon Çeken önlem alınması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ermenilere nefret söyleminde bulunan kişi için suç duyurusunda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem, Jurnal Tr’ye konuştu.

Simon Çekem, “Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki olarak bu nefret söyleminde bulunan kişiye karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Çekem, daha önce de Ermenilere karşı nefret söyleminde bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç’e karşı da yetkililer önlem almaya davet etmişti.

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