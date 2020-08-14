‘Deutsche Welle’ Gazze Şeridinin Ermeni fotoğrafçının arşiviyle ilgili bir makale yayınladı

Almanya’daki meşhur Deutsche Welle haber ajansı Gazze Şeridinin Ermeni fotoğrafçısı Gegham Jeghalyan’ın arşiviyle ilgili bir makale yayınladı.

Deutsche Welle, Ermeni fotoğrafçının fotoğraflarında 1945-1970 yıllarındaki Gazze’nin yer aldığını yazdı.

“Kegham” Fotoğrafçılık 20’inci yüzyılın yarılarında tüm Gazze’de meşhurdu, Ermeni fotoğraçı Gegham Jeghalyan ise Gazze Şeridinin ilk fotoğrafçılardan biriydi.

1945-1970 yıllarında onun çektiği fotoğraflarda 1959 yılında Arjantinli Marksist-Leninist siyasetçi, Küba gerillaları ile Enternasyonalist gerillaların lideri ve devrimci Che Guevara’nın Gazze ziyareti, Mısır ve Gazze’yi birleştiren ve şimdi artık olmayan demiryolu ve başka birçok öneml hadiseler karelendi.

Marwan Tarazi Jeghalyan’ın fotoğraf arşivinin büyük kısmını koruyabildi, fakat “Kegham” Fotoğrafçılık şimdi artık kapalı.

Tarazi fotoğrafları arşivlenenin hiç te kolay olmadığını ifade ederek bunların kendi kültür mirasını olduğundan dolayı çok önemsediklerini vurguladı.

Anahit Butin ise Gagham Jeghalyan’ın büyük kızıdır. Kendisi şimdi Fransa’da yaşıyor, ama 1950-1960’lı yıllarda Gazze’de geçirdiği çocukluğu çok iyi hatırlıyor.

Ünlü Ermeni fotoğrafçının kızı yorumunda “Mutlu dönemlerdi. Biz Ermeni olarak Gazze’de her zaman çok istenilen misafirlerdik. Tarihi korumak çok iyi olurdu, çünkü bu fotoğraflar Gazze’nin duygusal tarihini yansıtıyorlar” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/14/Deutsche-Welle-Gazze-Şeridi-Ermeni-fotoğrafçı/190372