Çok Yakında Uzaylılarla Karşılaşacağız”

İngiliz basınına konuşan Ermeni bilim insanı Dr. Garik Isrealian bu yaşam döneminde ya uzaylılarla karşılaşacağımızı ya da onların bir zamanlar var olduğuna dair imzalarına, onların izlerine ulaşacağımızı öne sürdü.

İngiliz basınına konuşan Ermeni bilim insanı Dr. Garik Isrealian bu yaşam döneminde ya uzaylılarla karşılaşacağımızı ya da onların bir zamanlar var olduğuna dair imzalarına, onların izlerine ulaşacağımızı öne sürdü.

İki durumda da, Isrealian’a göre insanlık şok olacak ve her şey değişecek. İşte Ermeni bilim insanının sözleri:

“İnsanoğlu bu dönemde uzaylılarla karşılaşacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde Kızıl Gezegen Mars’ta mikroskobik hayat bulacağız.”

“İNSANLIĞI SALLAYACAK”

“Ardından da zeki yaşam formlarıyla tanışacağız ya da zeki yaşam formlarının imzalarına ulaşacağız.”

“İnanın bana, bu buluşlar insanları sallayacak. Bilim için inanılmaz buluş olacak. Gezegenimize neler yaptığımızı, neden gezegenimize değer vermediğimizi sorGuyacağız.”

https://www.sondakika.com/haber/haber-cok-yakinda-uzaylilarla-karsilasacagiz-13506195/