Bakan Ersoy, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu’ diyerek duyurdu: 65 bin eser ait olduğu topraklarda kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 65 bin adet eserin ait olduğu topraklarda kaldığını belirtti.

İzmir ve Manisa’da dün eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda paranın icat edildiği Lidya dönemine ait “elektron” adı verilen sikkeler de ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı.

Operasyonu yürüten @TC_icisleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 14, 2020

​Öte yandan, operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında daha önce tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtları bulunan kişilere yönelik soruşturması kapsamında 7 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Zanlıların Menemen, Turgutlu ve Salihli’deki adreslerde tarihi eser sakladığını ve yurt dışına kaçırmaya hazırlandığını belirleyen ekipler, evlere düzenledikleri operasyonda bahçeye gömülmüş ve evdeki bölmelere gizlenmiş çok sayıda tarihi eser tespit etti.

Aralarında heykelcik, sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin parça eseri İzmir Müze Müdürlüğü ekibi inceledi.

Eserlerin tamamının orijinal ve tarihi eser olduğunu belirleyen ekipler, özellikle tarihte paranın ilk basıldığı medeniyet olan Lidyalılar dönemine ait “elektron” adı verilen 6 sikkenin oldukça değerli olduğunu saptadı.

11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan vazonun da bulunduğu eserler arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine altın, gümüş ve bronz sikkeler, altın küpe, çok sayıda heykel, yüzük, bilezik, mühür, tıbbi amaçlı kullanılan aletler, demir ve bronz heykelciklerin de bulunduğu belirlendi.

‘Arkadaşlarımız, ‘bir müze açacak kadar parça bulduk’ diyor’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek ekibi tebrik etti.

Köşger, gazetecilere uzun soluklu bir çalışma neticesinde çok önemli bir kaçakçılık olayının aydınlatıldığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin adet, parça itibarıyla en yüksek miktarlı kaçaklık olayının yakalandığını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 70 bin ama tam rakam 65 bin 511 tekil parça tarihi eser. Bunların 63 bini sikke ama bazı sikkeler çok önem arz ediyor. Malum İzmir ve Manisa, dünya tarihinde paranın ilk kullanıldığı bölge. Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden de oluşan 63 bin civarı sikke var. Diğer heykel, ok başları, çeşitli porselen, metal tunç bronz parçalar ve heykelciklerden oluşan çok önemli bir tarihi, arkeolojik değeri yakalamış durumda arkadaşlarımız.”

İzmir Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla ilgili konularla da yoğun mesai harcadığını, milli değerler olan tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasına karşı mücadele verildiğini aktaran Vali Köşger, Bergama’dan kaçırılan Zeus Sunağı’nın iadesi için de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü hatırlattı.

Köşger, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Arkadaşlarımız, ‘bir müze açacak kadar parça bulduk’ diyor. Tabii mevcut müzelerden birinde bu eserler teşhir edilecek. Tarihi eserler, yediemine teslim edilecektir, devamında da adli süreç tamamlanınca teşhir edilmek üzere müzelere gönderilecektir.”

Dün İzmir’in Menemen ile Manisa’nın Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki operasyonda yaklaşık 70 bin parça tarihi eser ile 70 bin dolar ve 11 bin avro ele geçirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Sputnik Türkiye