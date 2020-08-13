Türkiye Ermenileri Patriği 16 Ağustosta Vakıflı Köyüne Geliyor

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II’nin. 16 Ağustos Pazar günü, Vakıflı Köyünde Asdvadzadzin Yortusumünasebetiyle gerçekleştirilecek olan kutsal ayine iştirak edeceği öğrenildi.

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, bu hafta sonu (16 Ağustos Pazar günü) sabah 08.30’da Türkiye’nin tek Ermeni Köyü olarak bilinen Vakıflı Köyde (S.Asdvadzadzin Yortusu) Meryem Ana Bayram ayinine iştirak edecek.

Türkiye Ermenileri Patriği 16 Ağustosta Vakıflı Köyüne Geliyor

S.Asdvadzadzin Yortusu, Hatay’a bağlı Samandağ/Vakıflı Köyünde her yıl gerçekleştirilen görkemli ayinlerle kutlanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde bulunan Ermeni vatandaşlar bu ayin için Ağustos ayında Vakıflı Köye geliyor ve bayram eğlencelerine iştirak ediyor. Kutlamalar eşliğinde yöreye ait buğday ve etten yapılan ‘Hriseler’ de kazanlarda pişirilip katılımcılara dağıtılıyor.

https://www.korfezgazete.com/turkiye-ermenileri-patrigi-16-agustosta-vakifli-koyune-geliyor/