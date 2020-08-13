PATRİKLİK KİLİSESİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԸ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԵՑԱՒ Գումգաբուի Աթոռանիստ Մայր Տաճարը, որ բարեզարդման աշխատանքներու… Posted by Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi on Wednesday, August 12, 2020

Yenileme ve düzenleme çalışmaları sona eren Patriklik Kilisesi, 12 Ağustos 2020, Çarşamba, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin eliyle yeniden ibadete açıldı. Törende Başepiskopos Aram Ateşyan, Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan, Kilise Din Görevlisi Rahip Şınorhk Donikyan, Rahip Harutyun Damadyan, Patriklik Din Görevlileri ve diyakosları hazır bulundular. Koronavirüs nedeniyle törene yalnızca kilise vakıf yönetim kurulu üyeleri ve HAYCAR temsilcileri katıldılar.

Patrik Hazretleri, saat 15.30’da, çan sesleri eşliğinde, din adamları ve yöneticiler tarafından kilise kapısında karşılandı. Sonrasında ise kiliseyi yeniden ibadete açma töreni başladı. Çan sesleri eşliğinde, “Zoğormutyan koızturın pats mez der” (Ey Rab! İnayet kapılarını bizlere aç) ilahisi söylendi ve din adamları kiliseye girdiler. Okunan dualar ve Surp Müron ile kilisenin sunakları ve vaftiz havuzu kutsandı. Aynı zamanda, Erol Sarafyan eliyle yenilenen Ana Sunak Tablosu da kutsandı.

Kutsama Töreni sonunda, Patrik Hazretleri vaaz etti ve kilisenin yeniden ibadete açılması vesilesiyle memnuniyetini belirti. İstanbul’da Meryemana’ya adanmış birçok kilise bulunduğunu hatırlatarak, Patriklik Katedrali’nin de, Meryemana’ya adandığını hatırlattı. Bu kilisenin aynı zamanda Patriklik Katedrali olması özelliği, yeniden ibadete açılış coşkusunu daha da artırmaktaydı. Patrik Hazretleri HAYCAR temsilcilerini, Mimar Kevork Özkaragöz’ün şahsında kutladı ve kilisenin onların çalışması sonrasında orijinal berrak rengine kavuştuğunu sözlerine ekledi. Bu vesileyle kilise vakıf yönetim kurulunu ve kilise din görevlisini de kutlayan Patrik Hazretleri, yenilenen kilisenin inananlar için bereket kaynağına dönüşmesini diledi.

Patrik Hazretleri’nin vaazı sonrasında ikindi duaları okundu. Kiliseyi yeniden ibadete açma töreni, Rab’bin Duası ile son buldu ve sonrasında kilise salonunda sevgi sofrası verildi.

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