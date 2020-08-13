Los Angeles’te yapılması planlanan Ermeni karşıtı konferans iptal edildi

12 Ağustos tarihinnde Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva’nin izniyle yapılması planlanan “Amerika Azeri toplumunun endişeleri” başlıklı konferans, Ermeni toplumunun şikayetleri üzerine iptal edildi.



Ermeni karşıtı etkinliğe karşı şikayet edenlerden biri de, Montebello şehrinin eski Belediye Başkanı, şuan Belediye Meclisi üyesi olan Jack Hacinyan’dır.

Hacinyan, genç Ermeni protestoculara saldıran Azerbaycan’lılara böyle bir izin veren Polis Müdürünün kararının hakaret olduğunu vurgulayarak, buna karşı bir protesto eylemi olarak Polis Teşkilatı’na bağlı Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/13/ABD-Los-Angeles-Ermeni-Azerbaycan/190269