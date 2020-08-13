Ermeni ordusu şüpheleri ortadan kaldırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan ile bir çalışma toplantısında ve Tavuş’taki olayları tartışırken, Ermeni ordusunun Güney Kafkasya’daki en verimli olduğunu ve hiç kimsenin Ermeni ordusunu yenemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, “Ordu sadece silahlar, disiplin ve hazır olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede kimsenin sahip olduğu ruhun olmasıdır. Bu insanların Ermeni ordusuyla ilgili şüphelerinin giderilmesine çok sevindim” dedi.

Sarkisyan’ın ifadesi çok dikkat çekici; Artsakh savaşının ilk yıllarında birçok NATO diplomatının, askeri uzmanının ve diğer ülkelerin temsilcilerinin kendisine Ermeni mücadelesinin anlamsız olduğunu, Azerbaycan’ın çok sayıda askeri, çok fazla silahı ve üçüncü bir ülkeden destek olduğunu söylemişti. Ancak şimdi Armen Sarkisyan’a göre, birkaç yıl önce kendisiyle konuşan aynı kişiler, Ermenistan’ın bölgede güçlü bir ordusu olduğundan bahsetmişler.

Tavuş hakkında konuşan ve bölgedeki en güçlü Ermeni ordusunun olduğuna dikkat çeken Armen Sarkisyan’ın Ermeni ordusuyla ilgili şüphelerin ortadan kalktığından bahsetmesi dikkat çekicidir. Başka bir deyişle Cumhurbaşkanı Sarkisyan, uluslararası güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan ve temelde dünya gücü merkezlerinin bölgesel politikasını belirleyen Ermeni ekseninden hareketle bölgesel güvenlik konusunda Ermeni silahlı kuvvetlerinin kabiliyet ve sorumluluğundan söz ediyor.

Bu bağlamda, Ermeni Silahlı Kuvvetleri askeri-politik bir ortak olarak güvenilirliklerini ve güvenilirliklerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Ve silahlı kuvvetler, devlet organizmasının zincirleme ömrü nedeniyle hala verimli olabileceğinden, pratikte Ermeni devleti güvenilirliğini tescillemiştir.

Tavush, Kadife Devrim’den sonra ortaya çıkan temel sorulara, bu devrimin silahlı kuvvetlerin davranış ve yaklaşımlarında ne kadar önemli değişiklikler getireceği ve bölgesel güvenlikte olası boşluklar yaratacağı anlamında cevaplar verdi.

Bu açıdan bakıldığında, Ermenistan’daki devrimin bizi zayıflatmadığını, aynı zamanda yeni bölgesel güvenlik sisteminin Ermeni eksenini güçlendirerek ona yeni bir nitelik kazandırdığı kaydedildi. Mesele şu ki, Tavuş’taki eylemlerin özelliği, sadece mevcut rejimde izin verilen provokasyona bir yanıt değil, aynı zamanda Ermeni askeri endüstrisinin yeni bir unsuru ile gelecekteki zorluklara bir yanıt ve Savunma Bakanı tarafından formüle edilen yeni bir askeri-politik konsept olmasıydı.

Ermenistan Kamu Radyosu