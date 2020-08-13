Ermeni din adamı Los Angeles Emniyetine karşı dava açtı

Ermeni kilisesinin görevi bırakmış din adamlarından Ter Armen Baghramyan Los Angeles Emniyetine karşı dava açtı. Ermeni din adamının sözlerine göre polislerden biri Azerbaycan konsolosluğunun önünde gerçekleşen gösteri sırasında kendisine karşı orantısız güç kullandı.

Ter Armen Baghramyan verdiği ifadede polisin tüfeğin sapıyla onun midesine vurduğunu ve kendisi dengesini korumaya çalıştığında ikinci bir darbe de göğüsüne geldiğini anlattı.

Ermeni din adamı bu olaydan sonra ambülansla hastaneye kaldırılmış.

21 Temmuz tarihinde Ermeni göstericiler Los Angeles’te bulunan Azerbaycan konsolosluğunun önünde protesto eylemi düzenleyip Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın saldırılarına karşı şikayetlerini ifade ettiler. Konsolosluğunun yakınlarında Azerbaycalılar da toplanmış ve iki grup arasında kavga meydana gelmişti.

ERMENİ HABER AJANSI