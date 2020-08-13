Ankara’da Ermeni mezarlığı tahrip ettiler

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Ermeni Surp Pırgiç ve Karasun Manug Kilise Vakıflarına ait Ermeni mezarlığında yer alan mezarların tahrip edildiği öğrenildi.

Türkiye eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Yeneroğlu, mezarlıkların tahrip edilmesi ve içerisindeki kemiklerin etrafa saçılmasının utanç verici bir durum olduğunu belirterek, “Mezardan çıkartılan kemikler tekrar defnedilmeli ve bölge koruma altına alınmalı. Mezarlıkları ve kültürel mirası korumak medeniyetin gereğidir” dedi.

Yeneroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile konuyu görüştüğünü belirterek, “Kendileri bizzat ilgileniyorlar. Teşekkür ederim. Bu topraklarda yaşamış olan her yurttaşımızın hatırasına sahip çıkmak tarihe ve bizden sonraki nesillere karşı en önemli sorumluluklarımız arasındadır” değerlendirmesinde bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI