Ani’nin tarihi eserleri, ziyaretçilerin dikkatsiz ve umursamaz tavrının kurbanı oldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün sadece Akhuryan’ın batı kıyısındaki Ermenistan-Türkiye sınırındaki kalıntıların kaldığı Ermenistan’ın tarihi başkenti Ani, bazı ziyaretçilerin dikkatsiz ve umursamaz tavrının kurbanı oldu.

Türk medyası 2016’da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani’nin tarihi yapılarının duvarları günümüzde ziyaretçiler tarafından boyanmakta, oyulmakta ve çizilmektedir, diye uyardı.

Bu tarihi şehirdeki bazı turistler, kendi isimlerini, ziyaret tarihlerini yapmaktan, eşleri veya sevgilileri için tebeşir ve boya ile aşk itirafları yazmaktan veya kiliselerin, kalelerin ve diğer binaların duvarlarına keskin bir aletle gravür yapmaktan daha dahice bir şey bulamazlar.

Öte yandan, tüm bunlar, tüm kayıtları silmeyi ve bu tarihi yapılara daha özenli davranmayı talep eden çok sayıda sempatik ziyaretçinin öfkesini uyandırdı.

Ermenistan Kamu Radyosu