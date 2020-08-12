‘Noel Baba’yı andılar

Halk arasında ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos, doğum gününde Antalya’nın Demre ilçesinde kendi adına yapılmış Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde düzenlenen ayinle anıldı.

Ayine katılanlar insanlığın sağlığı ve mutluluğu için dua etti. Başta Ortodokslar olmak üzere Hristiyan alemi için kutsal sayılan ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos, doğum günü sayılan 11 Ağustos’ta Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde anıldı. Antalya’da faaliyet gösteren Rus Sanat ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen ayini, Rus din adamı Georgiy Sergeev yönetti. Ayine Antalya ve ilçelerinden gelen ve yerleşik olarak yaşayan yaklaşık 300 kişi katıldı. Müzeye gelen grupların da katılımıyla ayini izleyen kişi sayısı 600’e yaklaştı. Ayinde Rus din adamı Georgiy Sergeev, öncelikle Aziz Nikolaos için dua etti ve insanlığın mutluluğu, sağlığı için yardım istedi. Ayin sonunda katılanlara kutsanmış şaraplı ekmek ikram edildi. Kutsanmış şifalı su, ayine katılanların üzerine serpildi. Ardından şifalı su katılımcılara dağıtıldı.

DHA

https://www.akdenizmanset.com.tr/noel-baba-yi-andilar/172766/