Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye Sevr cevabı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Sevr Antlaşması konulu açıklamasını yorumladı.

Sözcü, şu ifadelere yer verdi:

Ermenistan’da Sevr Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünün anılması vesilesiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ülkenin, kendi geçmişiyle yüzleşememe hali bir kez daha gözler önünde serildi.

Osmanlı mirasına değer verme fırrsatını hiçbir zaman kaçırmayan günümüz Türkiye hükümetinin, aynı Osmanlı Devleti tarafından Ermenistan Cumhuriyeti dahil birtakım ülkeler ile imzaladığı Sevr Barış Antlaşması’nın anılmasına bu kadar sinirli bir tepki vermesi şaşırtıcıdır.

Sevr Barış Antlaşması, yeniden redakte edilmesi veya silinmesi imkansız olan tarihi bir gerçektir, öyle oldu ve öyle olmaya devam edecek.

Kendi geçmişiyle yüzleşmekten kaçınan ve başkalara, “tarihten husumet yerine ders çıkarma” çağrısını yapan Türkiye, Ermeni Soykırımı’nı meşrulaştırma ve Ermeni halkına yönelik yeni suçlarla tehdit etme geleneksel politikasına devam ediyor.

Bölgemizdeki barış ve güvenliğe karşı Türkiye’nin attığı adımlar, Ermenistan’a karşı benimsediği savaş meyilli duruşu, günümüz Türkiye hükümetinin, komşu bölgelerin istikrarsızlaştırılmasına yönelik genişleme politikasının bir parçasıdır.

Ancak Türkiye tarafından bu politikanın yeniden gözden geçirilmesi ve kendi geçmişiyle yüzleşebilmesi, bölgemizdeki halklar arasında gerçek bir barışın sağlanmasına yol açabilecak”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/12/Ermenistan-Türkiye-Sevr-Antlaşması/190194