Ankara’da Ermeni mezarlığı tahrip edildi

12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:20

Ankara Sincan’da bulunan Ermeni mezarlığının tahrip edildiği ortaya çıktı. Konunun sosyal medya üzerinden gündeme gelmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.



Yeneroğlu, mezarlıkların tahrip edilmesi ve içerisindeki kemiklerin etrafa saçılmasının utanç verici bir durum olduğunu belirterek, “Mezardan çıkartılan kemikler tekrar defnedilmeli ve bölge koruma altına alınmalı. Mezarlıkları ve kültürel mirası korumak medeniyetin gereğidir” dedi.



Yeneroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile konuyu görüştüğünü belirterek, “Kendileri bizzat ilgileniyorlar. Teşekkür ederim. Bu topraklarda yaşamış olan her yurttaşımızın hatırasına sahip çıkmak tarihe ve bizden sonraki nesillere karşı en önemli sorumluluklarımız arasındadır” değerlendirmesinde bulundu.

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