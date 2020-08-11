Türkiye sadece komşularını değil, tarihini de tahrif etti. – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü türkolog, Ruben Safrastyan, “Jeopolitik Yansımalar” konulu Ulusal Bilimler Akademisi “Türkiye’de Suriye Antlaşması’nın 100. yıldönümüne adanmış konferansta ”Sevr Antlaşması, Ermeni halkının tarihi ile yakından bağlantılı uluslararası bir belgedir, derinlemesine incelenmelidir” dedi.

Ruben Safrastyan “Türk tarafının Sevr Antlaşmasına yaklaşımlarını analiz edeceğim. Bu sorun yeterince incelenmemiş olabilir. Aslında burada iki Türk yaklaşımı vardı. Kazanan yaklaşım, Kemalist yaklaşımın çarpıtılmış tarihiydi. Resmi Kemalist tarih yazımı sadece komşu halkların ve bizim halkımızın tarihini değil, aynı zamanda Türkiye tarihini de tahrif etti. Diğer Türk tarafının faaliyetleri vatana ihanet olarak nitelendirildi. Osmanlı İmparatorluğu’nun temsilcileri olarak Sevr Antlaşması’nın imzalanmasında yer alan tüm şahsiyetler hain damgalıydı ve idama mahkum edildi. Elbette bu gerçekle uyuşmuyor, “dedi. Türkologa açıklama yaparak, Türk tarafının yaklaşımlarını inceleyerek, saltanat hükümetinin ve etrafında birleşen birkaç kişinin Türk halkına hain olmadığı, Türkiye’nin rolünü yeniden tanımlamaya çalışan bir ikilemin yolunu bulmaya çalıştıklarının açık olduğunu söyledi. dünyada: Ona göre bir imparatorluk değil, kendi ulusal sınırları içinde, komşu devletlerle ilişkileri olan bir devlet olması gerekir”. Ruben Safrastyan, ”tahrif edilenin öz olduğunu vurguladı, bu insanları hain olarak sundular”.

Safrastyan “Jön Türk Hareketi denen bir olguyla karşı karşıyayız. Harekete sadece o gücün eliti Jön Türk Partisi tarafından bakıldığı yaklaşım yanlıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son evresinde, o dönemde Türk toplumundaki en aşırı milliyetçi insanları içeren büyük bir hareketti. Kemalist hareket aslında Jön Türk hareketiydi, bunu anlamalıyız. Kemal’ın, asıl amacı Ermeni halkını, Ermeni devletini yok etmek olan Jön Türk programını uygulamaya devam ettmekti. Bununla ilgili tedavülde 8 Kasım 1920 tarihli bir belge var” dedi.

Ruben Safrastyan “Bu belge Ankara’dan Türk haydut grubunun başındaki Karabekir Paşa’ya gönderildi. Belgede Ermenistan yok edilmeli diye bir yazı vardı. Yani soykırım programının devamı ve tamamlanması hakkındaydı. Bu sefer soykırım tüm devlete karşı işlenecekti. Kemalistlerin amacı buydu, bu insanlar iktidara geldiklerinde tarihi tahrif ettiler, “diye ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu