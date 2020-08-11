Sosyal medyada Ermenistanlılar’a ve Ermeniler’e şiddet çağrısı

Youtube’da yayınlanan bir videoda Türkiye’de çalışan Ermenistanlılar’a ve Türkiye vatandaşı Ermeniler’e yönelik şiddet çağrısında bulunuldu.

Youtube’dan yayınlanan videoda Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sınır çatışmaları gerekçe gösterilerek Türkiye’de bulunan Ermenistanlılar’a ağır hakaretler ediliyor.

“eRMENİLƏRİN TÜRKİYƏDƏ NƏ İŞİ VAR? KIRAL BEKİNKAYA” başlığıyla ve ‘MehdiStudio Officall’ hesabının paylaşımı olarak platformda https://youtu.be/LyuOy-GD8a0 linkiyle yer alan videoda Ermenistanlılar’ın derhal sınır dışı edilmeleri gerektiği belirtildikten sonra “Ya öldürelim ya deport edelim, bunları niye yaşatıyoruz” deniyor ve “Gerçekten soykırımı hakediyorlar” ifadesi kullanılıyor.

Videoda Türkiye vatandaşı Ermeniler için de hakaretler edildikten sonra “Onları da zamanı gelince katlededeceğiz.” deniyor.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Simon Çekem video ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve yetkililerin hareket geçmesini talep etti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24419/sosyal-medyada-ermenistanlilar-a-ve-ermeniler-e-siddet-cagrisi?fbclid=IwAR1xfqEQm_2ghvj05SoT6SsgvB4v7ow9vpa6Mi-f84ySxZnbfPDZlC9fGHs