S. ASDVADZADZİN (MERYEM ANA) YORTUSU ÖNLEMLERİ

Corona virüs salgınının kilise yaşamımız üzerindeki olumsuz etkileri de hepimizin malumudur. Bu durum karşısında, kiliselerimizde yapılacak tüm törenler hakkında Patriklik Makamı’nın gerekli düzenlemeleri yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Zorunluluk karşısında, istisnai olarak bu yıl için yapılan tavsiyeler, halkımızın sağlığının korunması amacını taşımaktadır. Halk sağlığını gözetmek amacıyla Patriklik Makamı’nın endişelerinin cemaatimizce anlayışla karşılanacağından eminiz.

Pandeminin son günlerde kaydettiği vaka sayısı artışlarını göz önünde bulundurarak, Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Yortusu münasebetiyle Patriklik Makamımız aşağıdaki hususlarının uygulanmasını Kilise Vakıf Yönetim Kurulları’na ve Cemaatimiz’e tavsiyesi uygun görülmüştür.

1. Yortu sabahı Surp Badarak’a mümkün olduğunca erken saatte başlamak,

2. Tören sonunda, kilise dışında “Antasdan” ve “Üzüm Kutsama” törenlerini gerçekleştirmek yerine, kilise içinde, sadece sembolik miktarda üzüm salkımının kutsama töreni ile yetinmek,

3. Eğer Semt ve Kilise külliyesi uygun durum arz etmiyor veya olanak sunmuyorsa kilise içinde ve dışında, cemaate üzüm dağıtılmaması.

4. Din görevlileri S. Hağortutyun vermek üzere saat:12.30’a kadar kiliselerinde bulunacaklardır. Sosyal mesafe ve maske kullanımı ile ilgili kurallara kesinlikle uyulması tavsiye edilmektedir. Bu koşullara tezat teşkil edecek kalabalıklardan sakınılması gerekmektedir.

İnanıyoruz ki, sembolik üzüm kutsama töreninin ruhani bereketi bağların, bahçelerin ve bunların ürünleri üzerine de dağılmaktadır. Dolayısıyla, kilise içinde yapılan üzüm kutsama töreniyle evlerimizdeki üzümler de kutsanmış olacaktır.

Surp Asdvadzadzin Yortusu vesilesiyle, her şeye gücü yeten Tanrı’nın merhametini ve inayetini niyaz ediyor, Meryem Ana’nın şefaatini diliyoruz.

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