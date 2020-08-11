Manukyan’ın tek vârisi son yolculuğuna uğurlandı

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın oğlu Kerope Çilingir, Feriköy’deki Surp Vartanans Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Miras davasında taraf olan Kerope’nin son eşi Neslihan ile ilk eşinden olan kızları Dora törende yan yana gelmedi. Miras davasında taraf olan İsmail Bahcivan törenden dışarı çıkarıldı.

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık servetinin tek mirasçısı Kerope Çilingir (80), Feriköy Surp Vartanans Ermeni Kilisesi’nde az kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören öncesi kilise önünde polis ekipleri tarafından güvelik önlemleri alındı. Kerope Çilingir’in İstanbul’da yaşayan kızı Dora Çilingir ve Amerika’da yaşayan kızı İlda Çilingir ile torunları cenaze törenine katıldı. Dora ve İlda, basına görüntü vermemek için kilisenin arka kapısından içeri girdi. Daha sonra aile yakınları görüntü alınmaması için basın mensuplarını ve mahalle sakinlerinin kilise dışarısına çıkarılmasını istedi. Saat 15.00’da başlayan törene dakikalar kala ikinci eşi Neslihan Çilingir, iki korumasıyla birlikte üzerinde “Sonsuza dek benimlesin” yazan bir çelenkle kiliseye geldi.

Kerope Çilingir’in kızları Dora (solda) ve İlda

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/manukyanin-tek-varisi-son-yolculuguna-ugurlandi-41584060