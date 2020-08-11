Ermenistan’da okullar 15 Eylül’de açılacak

Ermenistan’da Covid-19 yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından itibaren okullar kapanmış vaziyetteydi. Öğrenciler derselere online olarak evden takip ediyorlardı.

Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan yeni eğitim yılıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre 15 Eylül tarihinden itibaren Ermenistan’daki okullar, müzik ve sanat okulları da dahil olmak üzere öğrencilere kapılarını açacaklar.

Üniversitelerle ilgili daha karar alınmadı ve önümüzdeki haftalarda karar alınması bekleniyor.

Gürcistan’da da okullar 15 Eylül tarihinde açılacak.

ERMENİ HABER AJANSI