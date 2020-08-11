Ermenistan’da 160 yeni COVID-19 vakası doğrulandı 541 iyileşti, 7 vatandaş öldü – Ermenistan Kamu Radyosu

11 Ağustos itibarıyla Ermenistan’da toplam 40.593 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı ve bunların 33.157’si tedavi edildi.

EC Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin web sitesinde belirtilmiştir. 6399 hasta şu anda koronavirüs için gerçek tedavi görüyor. Son 24 saatte 968 test yapıldI, toplamda 177322 test yapıldı. Böylece, 541 iyileşen ve 160 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulanmış oldu.

Koronavirüs hastalığından toplam 803 ölüm (%7 artış) bildirildi. EC Sağlık Bakanlığı, ölen hastaların 71, 86, 81, 67 yaşında erkek ve 71, 73, 84 yaşında kadınlar olduğunu bildirdi. Hepsinin eşlik eden kronik hastalıkları vardı. Hastalarda koronavirüs enfeksiyonu doğrulandığında, ancak ölüm başka bir hastalık nedeniyle gerçekleşti. Bu tür davaların toplam sayısı 234’tür.

Hükümet, 13 Temmuz’da Ermenistan Cumhuriyeti’nde ilan edilen ve 16 Mart 2020’de uzatılan olağanüstü halin 13 Temmuz’dan 30 gün süreyle 12 Ağustos’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu