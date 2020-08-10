Sevr iptal edilmedi – Ermenistan Kamu Radyosu

“Sevr Antlaşması hiçbir zaman iptal edilmedi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Suriye El Azmenah gazetesine verdiği özel röportajda Sevr Antlaşması’na atıfta bulunarak, Sevr Antlaşması’nın Ermeni meselesinin çözümüne ve Ermeni halkının tarihi topraklarında birleşmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

“Sevr Antlaşması doğası gereği bir barış antlaşmasıydı, bölgemizdeki en zor konulardan biri olan Ermeni Sorunu’nu kökten çözebilirdi”,- dedi Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Suriye Antlaşması’nın 100. yıldönümünde yetkili Suriye gazetesi Al-Azmenah’a verdiği bir röportajda.

“Sevr Antlaşması, 1920 yılının Şubat-Nisan aylarında Londra’da gerçekleşen ilk konferanstan önce yapıldı ve burada tek, birleşik bir Ermeni devleti kurmak için siyasi bir karar alındı.

Aynı zamanda, Ermeni devleti oluşumu olarak Paris Konferansı tarafından 19 Ocak 1918’de fiilen tanınmış olan Ermenistan Cumhuriyeti’ne, Batı Ermenistan’ın Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altındaki bazı topraklar da eklenecekti”,- dedi Sarkisyan.

Ayrıca, Türkiye’nin Sevr Antlaşması kapsamında Ermenistan’ı özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını hatırlattı.

“Türkiye ve Ermenistan Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerinde iki devletin sınırları konusunda ABD kararını (Başkan Woodrow Wilson’ın tahkim kararı da, 22 Kasım’da 100. yılını dolduracaktır) ve Ermenistan’ın denize erişim ve söz konusu sınıra bitişik tüm Osmanlı topraklarının askersizleştirilmesi için tüm önerileri derhal kabul etme kararı aldı.

Sevr Antlaşması tam olarak onaylanmamış (nihayetlenmemiş) ve Ermenistan hakkındaki kararların, uluslararası siyasi durumdaki değişiklikler nedeniyle uygulanmamış olduğu doğru olmakla birlikte, hiçbir zaman iptal edilmemiştir.

Sevr Antlaşması yasal, devletlerarası, fiili bir belgedir, çünkü özellikle Suriye (günümüzde Suriye-Lübnan), Mezopotamya (şimdi Irak-Kuveyt), Filistin (günümüzde İsrail ve Filistin Yönetimi), Hicaz (günümüzde Suudi Arabistan), Mısır, Sudan, Kıbrıs, Fas, Tunus ve Libya gibi bazı Orta Doğu ülkelerinin Birinci Dünya Savaşı sonrası statüsü veya mevcut durumu bu belgeye dayanmaktadır”,- dedi Armen Sarkisyan.

Ermenistan Kamu Radyosu