Sevr Antlaşması konferansı – Ermenistan Kamu Radyosu

Sevr Antlaşması’nın 100. yıldönümüne adanmış konferans

Ermenistan Bilimler milli Akademisi Başkanlığı konferans salonunda “Sevr Antlaşması ve Ermeni Sorunu” konferansı online olarak başladı.

Konferans Sevr Antlaşması’nın 100. yıldönümüne adanmıştır. Sunumlar, Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Milli Akademisi tarih ve arkeoloji enstitülerinin önde gelen uzmanları tarafından gerçekleştirecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu