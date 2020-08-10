Sevr Antlaşması’nın 100. yıldönümüne adanmış konferans
Ermenistan Bilimler milli Akademisi Başkanlığı konferans salonunda “Sevr Antlaşması ve Ermeni Sorunu” konferansı online olarak başladı.
Konferans Sevr Antlaşması’nın 100. yıldönümüne adanmıştır. Sunumlar, Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Milli Akademisi tarih ve arkeoloji enstitülerinin önde gelen uzmanları tarafından gerçekleştirecektir.
Sevr Antlaşması konferansı – Ermenistan Kamu Radyosu
Sevr Antlaşması’nın 100. yıldönümüne adanmış konferans
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