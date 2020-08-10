Rusyalı Ermeni ünlü sanatçı Stas Namin, Ermenistan’ın kiliselerini anlatan bir belgesel film çekti

Rusya’nın ilk bağımsız yapımcılık şirketi “SNC Merkezi”nin ve “Çiçekler” rock grubunun kurucusu, Ermeni sanatçı Stas Namin (Anastas Mikoyan), Artyom Mikoyan’la beraber Ermenistan’ın kiliselerini anlatan bir film çekti.

“Ermenistan’ın eski ibadethaneleri” başlıklı film, 2016 yılında çekildi, ancak ilk kez 2020 yılında yayınlandı.

Bu tarihi belgesel filminde Ermeni kiliseler ile Hıristiyanlık tarihine dair bilgiler, sanatçı Çulpan Hamatova tarafından seslendirilmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/10/Rusya-Ermeni-Stas-Namin/189990