Lübnan ve dolar niye havaya uçtu?

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

FAKİR YILMAZ

Anketleri yoklayıp içinde bulunduğu durumu kurtarma adına ortağı BAHÇELİ’ye dert yanan ve “Sanki senden hayır yok, sen benden betersin yeni bir ortak bulmamız gerekiyor. En uygunu da eski ortağın, partilin Meral hanımdır. Meral hanımla bir görüşsen olmaz mı? “dediğini düşündüğüm Başkan Erdoğan Libya’ yı kurtarmaya çalışırken bu kez de karşısına Lübnan çıktı.

Gerçi Lübnan’ın çıkacağı, Ermenilerin Azerbaycan’a yeniden saldırmasıyla anlaşılmıştır. Zira Ermenistan’a giden silahların hep Beyrut menşeili olduğu bütün dünya tarafından bilinir. Bunun ana nedenlerinin başını çeken de Ermeni nüfusu ağırlıklı Beyrut’tur.

Azeri’lerle birlikte yaptığımız tatbikatın sesinin Lübnan’dan gelmesinin nedeni merak ediledursun biz konumuza Bahçeli’nin Akşener’i geri çağırışına dönelim.



Gerçi Lübnan’dan gelen ses öncesi CHP de bir bomba patlatılmıştı. Hem de iktidarın havuzu denen medya tarafından. Dünyanın olduğu gibi ülkenin dengelerinin saat başı değiştiği şu korunalı günlerde iç siyasette sağ kanatta barış aranırken sol taraftan da iç karışıklıklar yaratılmaya çalışılmakta..

Var olan ama artık bıkkınlık getiren iktidarın devamı için.

Yani bir taraftan ortadoğu başta olmak üzere dünyayı dizayn etmek diğer taraftan da iç siyaseti.

Evet birileri Lübnan niye havaya uçuruldu diye düşünedursun diğer tarafta yani Başkan Erdoğan ve ekibi CHP ye ince, kalın bombalar atmakla meşgul.

Ha tamda yazımı siteme eklerken doların da uçtuğunu öğreniyordu, hem de ülkemin çok ama çok sıcak kenti Başkenti Ankara’da.



Veee dolar bombası

Bırakın doları, doğru dürüst TL si olmayan adı gibi fakir olan ben gazeteci Fakir Yılmaz’ın yani gerçek fakirlerin çoğaldığını duyuran doların artışı haberi eşliğinde Başkente doğru gelirken dün ele aldığım “Lübnan niye havaya uçtu?” başlıklı haberimde hissettiğim gibi “Durmak yok yola devam” diyenlerin yönettiği ülkenin yol kenarlarındaki birçok iş yeri, fabrika, akaryakıt istasyonu ve çiftliklerin bile kapanıp”satılık, kiralık” levhalarıyla dolu olduğunu gördüm. Yani bu durum Lübnan bombası ardından doların uçuşa geçeceğinin habercisi gibiydi.

Ve bu haberlerin gün geçtikçe artacağını da anlıyor gibiydim. Maskelilerin bir hayli çok olduğu büyük kentlere yani Başkent Ankara’ya oradan da metropol İstanbul’a doğru giderken. Doların niye yükseldiğini ve daha ne kadar yükseleceğinin merak edildiği şu saatlerde doların zaten iyi olmayan ekonomiyi daha da zorlayacağı gibi ülkenin önündeki 2023 seçimlerinin kapısını da erken açacak gibi. Bu durumun diğer bir göstergesi de günün ilk saatlerinde geldiğim gibi görüşmelere başladığım Başkentte gündemin tek konusu erken seçim tartışmalarıydı. Kuraklık nedeniyle beklediği ürünü alamayan çiftçilerle yol boyunca yaptığım görüşmelerde çiftçi ve köylülerin bile gündeminin birinci sırasındaydı.

Kısacası Lübnan’da patlayıp ülkemizde doları uçuran bombaların devam etmesi halinde bu ülke erken bir seçime ben Fakir’de İstanbul’a doğru yol alacağım gibi.

Ha unutmadan yazımda ki Photoshop fotoğraf’ta çok şey anlatır, dolarla alınıp, dağ, taşa atılan bombaların bir iç barış ya da unutulmayan ama buzluğa kaldırılan sürece bir kez daha şans vermeyi birileri unutmuşken…

https://www.gazetedamga.com.tr/lubnan-ve-dolar-niye-havaya-uctu-makale,3580.html