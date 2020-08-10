“Lübnan Karmaşa İçindeydi, Patlama Daha Kötüleştirdi”

Milyonlarca insan, 4 Ağustos 2020’de Beyrut Limanı’nda tutulan 2750 ton amonyum nitratın patlamasıyla dehşete düştü. Patlamanın yol açtığı sismik dalgaların 3,3 şiddetindeki depremle eşdeğer olduğu açıklanmakla beraber, şiddetli patlamanın Lübnan’ın kıyı dağlarının derinliklerinde ve Kıbrıs’ta dahi hissedildiği açıklandı. Yıkım görüntüleri 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaş günlerini hatırlattı.

Joseph Kassab

Beyrut’ta yaşayan 12 Evangelist kilise önderiyle röportaj yapan Christianity Today, Suriye ve Lübnan’daki Evangelist Topluluğu’nun Yüksek Konseyi Başkanı Joseph Kassab ile bir araya geldi. Beyrut’ta yaşayan, ancak Halep kentinde dünyaya gelen Kassab, Hristiyan mahallerinde yaşanan hasara, erken yardım çabalarına ve trajedinin Lübnan kilisesi üzerindeki etkilerine değindi.

Lübnan’da herkes zor günler geçiriyor? Ne yaşandı ve durum ne kadar kötü?

Durum oldukça kötü. 1984’ten bu yana Lübnan’da yaşıyorum. İç savaşı yaşadım. Ancak ilk kez bir patlamanın böyle bir hasara neden olduğunu gördüm. İnsanlar çok korkmuştu. Henüz neden olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Bazıları elektriksel bir soruna bağlı olarak patlamanın meydana geldiğini söylüyor, bazıları kundaklama nedeniyle yaşandığını iddia ediyor. Savaş uçağının sesini duyduğunu söyleyenler bile var. Önümüzdeki günlerde kesin bir cevap bulabileceğimizi umut ediyoruz.

Mezheplere dayalı bölünmelerin gölgesinde Beyrut’un büyük bir bölümü yok oldu. Yaşananların Hristiyan cemaati üzerine etkileri nedir?

Doğu Beyrut’ta limana en yakın bölgeler yoksul Hristiyan mahallelerinden oluşuyor. Ama dağlarda bile pencerelerin kırıldığına şahit olduk. En büyük hasarı alan kiliselerden biri Qarantina mahallesinde yer alan Dünyanın Işığı İsa Kilisesi oldu. Şehrin merkezindeki All Saints Anglikan Kilisesi ve tarihi National Evangelical Kilisesi de hasar gördü ve tüm vitray pencereler parçalandı. Patlama Katolik, Ortodoks ve Müslüman olmak üzere her kesimi derinden etkiledi.

Yeniden toparlanma ve inşa süreci ne kadar zor olacak?

Yeğenimin ailesi, evlerinin hasar alması nedeniyle gelip bizde kaldı. Neler yaşandığını hayal bile edemezsiniz. İki yaşındaki çocuğunu korurken dolaplar üzerine düşmüş. Bölgede 100’den fazla kayıp ve 3 bin’den fazla yaralı var. Böyle bir durum Lübnan gibi küçük bir ülke için felaket anlamına geliyor.

Bu tür patlayıcı maddeler, altı yıl boyunca limanda, sivil alanlarda ve hayati öneme sahip sektör alanlarına yakın yerlerde nasıl saklanabilir?

Limanı kaybettik, ekonomik çöküş döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz sektör bu. Yıllarca devam eden yolsuzluk, kötü yönetim ve bencillik bu durumun nedenleri arasında yer alıyor. Lübnan halkı daha iyi bir yönetimi hak ediyor. Liderler de bunun farkında.

Ekim ayında ülkenin iflasın eşiğinde olduğunu kabul ettiler, o günden bu yana ekonomi daha da kötüye gitti. Enflasyon yüzde 85 arttı. Hükümet, merkez bankasındaki sabit parayı tüketiyor ve vatandaşların kişisel hesaplarındaki dolarlara erişimi engelliyor.

Birçok kişi işini kaybetti, çalışanlar ise maaşlarının yarısını alıyor ve bu sabah evlerini onarmak zorunda kaldıkları bir güne uyandılar. Parayı nasıl temin edecekler? Biz iflas etmiş bir ülkeyiz.

Amerikalı Hristiyanlar, bu durumda nasıl yardımcı olabilir?

Evleri onarmak, tıbbi bakım ve gıda için paraya ihtiyacımız var. Compassion Protestant Derneği, mağdur ailelerin pencerelerinin takılmasına yardımcı oluyor. Değiştirme maliyeti artık asgari ücretin iki katı ve kimsenin sahip olmadığı nakit dolarlarla ödenmesi isteniyor. Birçok insan evlerini terk etti. Patlama limandaki buğday tedariği gibi temel ihtiyaçları da yok etti. Yeni kıtlık haberleri duyacağız.

Tüm Evangelistler için tek bir organizasyon yok, her kilisenin ayrı programı var. Herkes ait olduğu mezhep üzerinden yardımda bulunabilir. Eğitim alanında da yardıma ihtiyacımız var. Evanjelist kardeşlerimizden Protestan Cemaati kurumlarını desteklemelerini istiyoruz. Bu bizim kimliğimiz ve misyonumuzun bir parçası. Batı’daki ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kardeşlerimizin farkındalığını artırmak istiyoruz. 200 yıl önce başlayan ortak bir geçmişe ve misyona sahibiz. Atalarımızın başlattığı hizmete devam ediyoruz ve bu bizim ortak manevi mirasımız.

Gelecek için umudunuz var mı? Korkularınız neler?

Lübnan için en önemli şey, kendisiyle barışmasıdır. Suriye’de yaşananlar gibi, siyasi görüşlerin iç çatışmaya yol açmasını istemiyoruz. Birlik olduğumuz sürece her şeyle başa çıkabiliriz, ancak iç çatışma ülkeyi mahveder.

Bu dönemde kilise olarak hizmetimize devam etmeli, insanlara yardım etmeli ve Hristiyan topluluğunun zararlarını azaltmalıyız. Acıların ortasında oturmaya değil, Mesih adına tanıklık etmeye ve Tanrı’nın Krallığı’nda hizmet etmeye çağrıldık. (CT)

https://haber.sat7turk.com/lubnan-karmasa-icindeydi-patlama-daha-kotulestirdi/