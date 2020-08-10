Hazine avcıları suç üstü yakalandı

Iğdır’da Ermeni Mezarlığında kaçak kazı yapan 7 şüpheli şahış suç aletleri ile birlikte yakalandı.
Iğdır’da Ermeni Mezarlığında kaçak kazı yapan 7 şüpheli şahış suç aletleri ile birlikte yakalandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aralık İlçesi Yenidoğan Köyü Ermeni Mezarlığı mevkinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Mezarlığın bulunduğu alana giden ekipler suç aletleri ile birlikte kaçak kazı yapan 7 şüpheli şahıs yakaladı. Kaçak kazı yapan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
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