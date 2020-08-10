Bilgi Üniversitesi’nden Ermeni liseleri mezunlarına ek indirim

İstanbul Bilgi Üniversitesi bir açıklama yayınlayarak Ermeni liselerinde eğitimini tamamlayan aday öğrenciler için ÖSYM indirimlerine ek olarak indirim imkanı sunduğunu duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Bilgi Üniversitesi, ‘Tercih Günleri’ni başlattı. Pandemi sonrası yeni normalde üniversitelerin tercih günleri de farklılaştı. Bu bağlamda Bilgi’ye başvurmak isteyen aday öğrenciler hem online olarak hem de kampüsü ziyaret ederek bilgi alabiliyor. Ermeni liselerinde eğitimini tamamlayarak ilk 3 tercihinden birinden Bilgi’ye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylara ÖSYM indirimlerine ek olarak kalan bakiyeden düşmek üzere %25 indirim imkanı sunuluyor. 4’üncü veya 5’inci tercihlerinden Bilgi’ye kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler ise ÖSYM indirimlerine ek olarak kalan bakiyeden düşmek üzere %20 indirim hakkından faydalanabiliyor”

Açıklamaya göre “Tercih Günleri kapsamında üniversite adayları evlerinden çıkmadan Bilgi danışmanlarıyla bire bir online görüşerek akıllarındaki sorulara yanıt alabilecek. Ayrıca adaylar Bilgi tarafından hazırlanan “Kafamdaki Sorular” ve “Tadımlık Dersler” videolarını izleyerek ilgi duydukları fakülte ve bölüm hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Bilgiyi ziyaret etmek isteyen üniversite adayları Bilgi Tercih Günleri kapsamında santralistanbul ve Kuştepe kampüslerini ziyaret edebilecek. Aday öğrenciler sosyal mesafeyi koruyarak kampüs turu yapıp, danışmanlarla bire bir görüşebilecek.”

Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Üniversite detaylı bilgi için https://aday.bilgi.edu.tr/sayfa/online-tercih-gunleri/ web adresini paylaştı

İndirim imkanı, Esayan, Sahakyan Nunyan, Getronagan, Pangaltı ve Surp Haç Ermeni Lisesi’nde eğitimini tamamlayan öğrencileri kapsıyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24418/bilgi-universitesi-nden-ermeni-liseleri-mezunlarina-ek-indirim