Beyrut’taki Evanjelik Kiliseler Patlama Hakkında Konuştu

Herkesin Bir Umuda İhtiyacı Var

Evanjelik liderler, patlama sonucu oluşan hasarı, Hristiyanların yardım çabalarını ve siyasetin ötesinde herkesin bir umuda ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Christianity Today, mucizevi bir şekilde Lübnan’da hizmet veren onlarca Evanjelik Kilisesi’nden ve hizmet gruplarından ciddi yaralanma ve ölüm haberlerinin gelmediğini duyurdu.

Sarah Chetti

Göçmen işçiler için hizmette bulunan INSAAF kuruluşunun direktörü Sarah Chetti, Beyrut hastanesinde yaralanan binlerce kişiden biri olabilirdi. Patlamaya yakın sayılabilecek bir mesafede bulunan Youth for Christ adlı gençlik merkezindeki personel de benzer deneyime maruz kaldı. Korkunç patlamadan yere eğilerek kurtulabildi.

Lübnan’da devam eden ekonomik sıkıntının ortasında, birçok göçmen ev işçisi hizmetlerinin karşılığını ödeyemeyen aileler tarafından terk edildi. Chetti, ‘‘Perişan, endişeli ve korkmuş durumdalar. Sorunlar birbiri ardına yığılıyor. Her birine ulaşıyorum, onlar için dua ediyorum ve her şeyin düzeleceğine dair güvence veriyorum’’ dedi.

Scot Keranen

Ancak ülkede acı çeken sadece göçmenler değil. Youth for Christ Operasyon Direktörü Scot Keranen, ‘‘Gençlerimizin çoğu Suriyeli mülteciler, onlar için her şey karışık durumda. Kontrol ediyoruz, ancak şu an her şey çok zor’’ açıklamasında bulundu.

Lübnan tarihinde birçok travma yaşandı. Ancak hiçbiri korkunç patlamayla kıyaslanamaz. Beyrut’taki Badaro Baptist Kilisesi Pastörü Tony Skaff, ‘‘İç savaş döneminde (1975-1990) bile böyle bir patlama yaşamadık. Bu olay birçok üzücü anıyı tetikleyerek bizlere hatırlattı’’ açıklamasında bulundu. Kilise cemaati patlamayı hafif yaralarla atlatırken, kilisede ağır hasar meydana geldi. Skaff, ‘‘Trajik olay, herkesi birbirine yakınlaştırıyor. Lübnan halkının her şeyden çok umuda ihtiyacı var. Sahip oldukları her şeyi kaybettiler. Kilise sağlam şekilde durarak ve hizmetine devam ederek ihtiyaçlara cevap vermek çağrısında bulunuyor’’ dedi. Birçok Evanjelik hizmet grubu bu davete karşılık verdi.

Beyrut’a bakan dağlarda bulunan Arap Baptist Teoloji Fakültesi (ABTS), yayılan şok dalgalarından kurtulmayı başardı. Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okul, yurtlarını sağlık çalışanları için açmıştı.‘Evimiz, Sizin Eviniz’ sloganıyla yerlerinden edilen 300 bin Lübnanlının bir kısmı ağırlanıyor. ABTS Başkanı Elie Haddad, ‘‘Korkunç bir durum. Sokaklarda insanlar yaşam mücadelesi verirken, odalarımız boş kalmayacak. En azından bu şekilde insanlara hizmette bulunuyoruz ve başka ne yapabileceğimizi şimdilik bilmiyoruz’’ dedi.

Beyrut Diriliş Kilisesi Pastörü Hikmat Kashouh ise, ‘‘Yaralı kilisenin şimdi yükselme zamanı. Tanrı’nın varlığını duyurmanın aracıları olun’’ ifadelerinde bulundu. Evangelical Free Kilisesi üyesi olan Jean Moussa, patlamadan yara almadan kurtulmayı başardı. Tanrı’nın kendisini koruduğu için şükreden Moussa, hükümete 2013 yılından bu yana limanda 2.750 ton patlayıcı maddeyi neden sakladığını soran Moussa, ‘‘Teknenin bu kadar çok amonyum nitratı dağıtmasına kim izin verdi? Bu kadar uzun süre boyunca sivil bir bölgede kalmasına rağmen nasıl kimse fark edemedi?’’ sorularını yöneltti.

Özgür Vatanseverlik Hareketi’nden Ralph Zarazir ise sorularını Batı’ya yönetti. ‘‘Şimdiye kadar tüm yardımlar ekonomik ve siyasi reformlara bağlıydı. Orta Doğu’da en yüksek Hristiyan oranına ve Evanjelik topluluğuna sahip ülkeyiz. Özel durumlarımız var, ancak sorunlar yaşandığında ilk ayrılan Hristiyanlar oluyor’’ dedi. Zarazir bu durumu Batı’nın umursadığından emin olmasa da bunun iyi bir strateji yöntemi olmadığını düşünüyor. Zarazir patlamanın Batı ülkelerinin Lübnan’ı tekrar ayağa kaldırmasına yardım edeceğine inanıyor. Ama yardım gelsin ya da gelmesin, Lübnanlı Hristiyanlar sadece Tanrı’nın sağlayışına güvenebilir.

Keserwan Bölgesi’ndeki Christ Bible Baptist Kilisesi Pastörü Raymond Abou Makhael, ‘‘Sevdiklerini kaybedenler için dua ediyoruz. Rab’den insanları Tanrı’nın sözüne çekmesini ve hayatlarında O’nun iradesini aramak için bu zor koşulları kullanmasını diliyoruz’’ dedi.

Ras Beyrut Baptist Kilisesi Pastörü Charlie Costa ise, ‘‘Ülke olarak dibe vurduk. Bazı şeyler ters gidebilir, ancak bundan daha kötüsü yaşanamazdı. Hiç umut ışığı var mı? Yalnızca Tanrı egemendir’’ ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Lighthouse Arab World ise, hizmetlerini geçici süreliğine değiştirerek, sokaktaki insanlara ulaşmayı hedefliyor. 250 kişiye yiyecek sağlayan hizmet grubu, en az üç hafta daha çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. Bazı kilise önderleri ise kişisel sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Beyrut’taki Özgür Evanjelik Kilisesi Pastörü Joseph Nejm’in annesi patlama nedeniyle beyin kanaması geçirdi ve elleri kırıldı.

Camille Melki’nin annesinin, gönüllüler enkaz halindeki evi temizlerken çaldığı piyano görüntüleri tüm Lübnan’a yayıldı. Melki, ‘‘Görüntüler, direncimizin ve Mesih’teki umudumuzun bir sembolü’’ açıklamasında bulundu. Melki 2006 yılında çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş Lübnanlılara hizmet etmeye başlayan ve günümüzde Suriyeli mülteciler için hizmet veren Heart for Lebanon kuruluşunun başkanlığını yürütüyor.

City Bible Kilisesi ise patlamaya en yakın kiliseydi. Pastör Marwan Abou-Zelouf, cemaatin kendi elleriyle inşa ettiği kilisede oluşan büyük hasarı açıkladı. Pastör, ‘‘Buradaki insanlar unutulmuş ve lanetlenmiş hissediyor. Böyle bir facianın olabileceğini kimse düşünemezdi. Ama Beyrut’un en büyük umudu ekonomistler veya politikacılar değil, yanlarında müjdenin ümidini ve gücünü taşıyan imanlılardır. Bundan dolayı Lübnan’daki kilisenin tüm karanlık ve yıkımın ortasında parlayan bir ışık olması için dua ediyor ve Rab’be güveniyoruz’’ dedi.

Beyrut Baptist Okulu ve Gateway Kitapevi de hasar gördü. Baptist World Alliance (Baptist Dünyası Birliği) başkan yardımcısı Lina Raad, ‘‘Lübnanlılar olarak kendimizi ekonomik kriz, koronavirüs salgını ve patlama felaketlerinden yapılmış duvarları olan bir hapishanede buluyoruz. Bize yardım etmenin tek yolu, merhamet yağmurlarının inmesi için dua etmektir’’ dedi. Bu hapishanenin duvarları Hristiyanların göç etmesini engelleyemeyebilir.

Philos Projesi araştırmacısı olan Julie Tegho, CBN’ye yaptığı açıklamada binanın sallanmasına ve etraftaki cam kırıklarına bağlı olarak öleceğini düşündüğünü söyledi. Tegho, ‘‘Ayrılmayı düşünen birçok Hristiyan için bekledikleri neden gerçekleşen korkunç patlama olabilir’’ dedi. Ancak havalimanının sınırlı kapasitede çalışması nedeniyle Hristiyanların sadece bir kısmı ülkeden ayrılabilir.

Andrew Salame, mesajının diğer Evanjelik kilise önderleriyle birlikte parlamentonun Protestan üyesi Edgar Traboulsi’ye gönderildiğini açıkladı. Salame, siyasi göreviyle birlikte hizmetine devam eden Traboulsi’nin isminin lekelenmemesini umduğunu söyledi. Beyrut’a bakan dağlık Metn bölgesindeki Lübnan Baptist Kilisesi pastörü olan Traboulsi, siyasi rolünün manevi sorumluluğunun bir parçası olduğunu söyleyerek, ‘‘Felaket ve ihtiyaç anında görevini terk edecek ve çağrıma sadakatsiz kalacak bir pastör değilim. Seçim bölgesindekiler de, cemaatimdekiler kadar benim sürüm’’ açıklamasında bulundu.

World Vision Lübnan’ın çok alanlı proje koordinatörü olan Abbas Sibai de, patlama nedeniyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sibai, ‘‘Diğerlerinden daha az acı çektiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Özellikle başkalarına yardım edemediğim ve bundan sonra ne yapacağımı bilmediğim için’’ sözleriyle duygularını ifade etti.

Beyrut deposu ciddi şekilde hasar gören World Vision, ilaç ve konut malzemeleri için bağış kampanyası başlattı. Sibai ve annesi yaralanmış olmasına rağmen, hastanede çalışmaya devam ediyorlar. Sibai, ‘‘Meslektaşlarıma her zaman şunu söyledim: Bu yolu biz seçtik, bu yüzden umudumuzu korumak zorundayız. Ne kadar acı çekiyor olursak olalım, hizmetimize devam etmeli ve insanlara yardım etmeliyiz’’ ifadelerinde bulundu. (CT)

https://haber.sat7turk.com/beyruttaki-evanjelik-kiliseler-patlama-hakkinda-konustu/