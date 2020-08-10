Beyrut’ta hayatını kaybedenler için İran’daki Ermeni Kilisesi’nde ayin yapıldı

İran İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Tahran’da bulunan Surb Sargis Ermeni Kilisesi’nde, Beyrut’ta patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ruhları için ayin yapıldı. Ermenistan’ın İran Büyükelçiiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Beyrut’ta yaşanan patlama sonucunda yaşamını yitirenlerin ruhlarının huzuru için 9 Ağustos tarihinde Tahran’daki Surb Sargis Kilisesi’nde, Başpiskopos Sepuh Sargsyan’ın yönetiminde özel ayin yapıldı.”

Hatırlanacağı üzere, 4 Ağustos akşamı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen güçlü patlama, şehre çok büyük zarar verdi. Patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 220’yi aştı, yaralananlar sayısının ise 5000’den fazla olduğu bildiriliyor. Patlamada 13 Ermeni vatandaş hayatını kaybetti, 300’e yakın Ermeni yaralandı.

ERMENİ HABER AJANSI