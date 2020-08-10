Armenia Airways havayolu şirketi Yervan-Tahran seferleri başlatıyor

‘Armenia Airways’ havayolu şirketi 25 Ağustos tarihinden itibaren Yerevan-Tahran-Yerevan uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Havayolu şirketinin aktardığı bilgilere göre yolcuları taşıma süreci Ermenistan Olağanüstü hal kurallarına uygun bir şekilde organize edilecek.

Covid-19 yeni tip koronavirüs salgını önleme tedbirleri kapsamında Ermenistan’a gelen yolcular bazı istisnalardan ziyade 14 gün süreyle izole ediliyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/10/Armenia-Airways-havayolu-şirketi-Yervan-Tahran/190030