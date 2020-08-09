Duvardibi sayı 54: Soykırım

Norveç edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan Dag Solstad, 1941 yılında doğdu ve yazdığı ilk öykü kitabıyla, 1965’te edebiyat dünyasına ilk eserini verdi. Yazarlık kariyerine her ne kadar öyküyle başlamış olsa da roman, deneme, oyun gibi türler arasında da gezinen Solstad, çok yönlü bir üretkenliğe sahip. Norveçli Eleştirmenler Ödülü, Kuzey Avrupa Edebiyat Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle layık görülen Solstad’ın Türkçeye iki kitabı çevrildi. Mahcubiyet ve Haysiyet (1994) gibi, raflardaki yerini henüz almış olan Lise Öğretmeni Pedersen’in Ülkemize Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı isimli romanı da YKY etiketi sahip ve iki kitabın çevirmenliği de Banu Gürsaler Syvertsen’e ait. Okan Çil, Türkiye’de geniş okur kitlesine ulaan Solstad’ın son kitabı Lise Öğretmeni Pedersen’in Ülkemize Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı’nı inceledi. Beyza Ertem, Emek Erez, Büşra Uyar, Gizem Bilkay, Doğuş Sarpkaya ve Anıl Mert Özsoy bu sayımıza yazı ve söyleşileriyle katkı sağlayan diğer isimler oldular.

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