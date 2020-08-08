Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü kutlandı

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Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü programında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ecdadın sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilediğini vurguladı.

Gökmeydan‘da düzenlenen programda konuşan Çağatay, işgal esnasında yaşanan zulüm ve katliamlara dikkat çekti.

Çağatay, “Kentin işgal edildiği 3 Mart 1916 günü ‘Ermeni İntikam Tugayları’ şehir merkezine dağılarak kimsesiz insanları, yaşlıları ve hastaları katletmeye başladığın altını çizdi.

Çağatay, “Bütün direnmelere rağmen, 3 Mart 1916 günü saat 05’te Bitlis işgal edilmiştir. İşgalden sonra özellikle Rus birliklerinin içerisinde bulunan ve Ermenileri felakete sürükleyenlerden birisi olan Antranik’in kurmuş olduğu ‘Ermeni İntikam Tugayları’ şehir merkezine dağılarak, kimsesiz insanları, yaşlıları ve hastaları katletmeye başlamışlardır. Bu nedenle Bitlis’te büyük göç kaybı yaşamıştır. Göç edemeyip şehirde kalanlar Ermeni kurbanı olurken, göç edenler ise, çetin kış şartları altında açlık, sefalet ve çapulcuların kurbanı olmuştur. Göç eden halk, götüremediği binden fazla çocuğunu köprü altlarında, kar kümelerinin yanında ölüme terk etmiştir.” dedi.

“Bitlis geçitlerinin Rusların eline geçmesi; Diyarbakır, Adana, Halep, Bağdat yolunun düşmana açılması manasına geliyordu.” diyen Çağatay, şunları söyledi:

“5 ay 5 gün düşman işgalinde kalan Bitlis, savaş sonrası harabeye dönmüştür. Bitlis’in kurtuluşu, Türk’ün makus talihinin yenildiği gündür. Bitlis, birinci dünya savaşıyla beraber Anadolu’da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehirdir. Bu kurtuluş, milli mücadelenin ilk kıvılcımıdır. Bitlis o zaman nasıl ki Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı nasıl direndiyse bugünde dünyanın çeşitli devletlerinin desteğini alan o Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgütüne karşı aynı imanla, aynı gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak aynı şanlı mücadeleyi vermektedir. Bu vesile ile gerek Bitlis’in kurtuluşunda, gerekse bugün verilen mücadelede şehit olan bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/683704-bitlisin-dusman-isgalinden-kurtulusunun-104uncu-yildonumu-kutlandi/