Ukrayna, Ermeni Soykırımı ifadesini kullanmama çağrısı yapan Dışişleri Bakan Yardımıcısna karşı dava açtı

Ukrayna’nın Devlet Soruşturma Bürosu görevi kötüye kullanma suçundan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasili Bodnar’a karşı dava açtı.

Sebebi Vasili Bodnar’ın Ermeni Soykırımı ifadesinin kullanılmamasına dair yaptığı çağrıdır.

Bu gelişmelerle ilgili Ukrayna Parlamentosunun Milletvekili “Ukrayna-Ermenistan” Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Darya Volodina kendi Facebook sayfasından açıklamada bulundu.

Volodina’nın sözlerine göre hiç kimse kendi düşüncelerini görevi kötüye kullanıp, zorla tüm ülkeye kabul ettiremez. Bu öncelikle devletin itibarına zarar veriyor.

Hatırlanacağı üzere Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasili Bodnar 23 Nisan tarihinde Ukrayna Parlamentosunun Milletvekillerine Ermeni Soykırımı anısına düzenlenen etkinliklere katılmama ve Ermeni Soykırım ifadesini dile getirmeme çağrısında bulunmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI