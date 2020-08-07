Rusya’da iki Ermeniye saldıran Azerbaycanlı sanık gözaltına alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Petersburg’ta iki Ermeniye karşı saldırı düzenledği şüphesiyle bir Azerrbaycanlının gözaltına alındığını duyurdu. İnternette de yayınlanan olay videosundan anlaşıldığı gibi, gözaltına alınan Azerbaycanlı, sokakta iki Ermeniye saldırarak hakaretler yağdırdı.

40 yaşındaki şüpheli, Rusya’da bir kafe işleten özel girişimcidir. Rusya Soruşturma Komitesi’nde açılan dava kapsamında etnik köken nedeniyle nefret suçu işlemekle suçlanan sanık için seçilen ihtiyati tedbir şimdilik belli değil.

Suçlamaya göre sanık, 27 Temmuz 2020 tarihinde kimliği belirsiz başka kişilerler beraber Ermenilere karşı tahammülsüzlük sergileyerek, iki Ermenistan vatandaşına saldırdı, vurdu ve aşağılayıcı ifadeler kullandı. Daha sonra olay görüntülerini internette yayınlayan sanık, toplumda Ermenilere karşı kin ve nefret teşvik etmeye çalıştı.

Hatırlanacağı üzere, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenistan–Azerbaycan devlet sınırında şiddetlenen silahlı çatışmalardan dolayı anılan tarihten itibaren Rusya dahil dünyanın birçok ülkesinde Azerbaycanlılar Ermenilere karşı saldırılar düzenlemeye başladı. Moskova’da da iki etnik toplum arasında yaşanan çatışmalar sonucu onlarca kişi gözaltına alınmış, onlardan 15’i tutuklanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/07/Petersburg-Rusya-Ermeni-Azerbaycan/189888