LÜBNAN’A İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Bilindiği üzere, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlama, ülkede büyük sosyal sarsıntılara yol açmıştır. Bu felaket sonucunda, yıkıntılar ve can kayıpları yanında, maddi ve manevi zararlar da ortaya çıkmıştır. Dünyanın birçok ülkesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti de taziyede bulunmuş ve devletin imkanları seferber edilerek Lübnan’a yardım gönderilmiştir.

Lübnan’daki Ermeni cemaati de maddi ve manevi zararlar görmüştür. Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, ilk günden itibaren Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretleri’yle görüşerek taziyede bulunmuş ve cemaatin genel durumuyla ilgilenmiştir.

Meryemana Yortusu’na hazırlandığımız bu günlerde, cemaatimiz üyeleri için yardıma muhtaç Lübnanlı kardeşlerimize yardım etmek ve dünya genelinde başlatılan insani yardım kampanyasına katılmak insani bir görevdir. Patriklik Makamı’nın ruhanileri bu yardım çağrısını 7.000,00 USD ile başlatmış bulunmaktadır.

Bu vesileyle, cemaatimizin saygıdeğer evlatlarını, imkânlarının el verdiğince bu insani yardım amacına hizmet etmeye çağırıyoruz. Kişisel bağışların Patrikliğin aşağıda belirilen banka hesaplarına “LUBNANA DESTEK” açıklamasıyla yapılmasını rica ederiz. Toplanan yardım hakkında, Patrikliğimiz Sekreteryası vasıtasıyla cemaatimiz bilgilendirilecektir.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

TL HESABI IBAN

TR81 0006 4000 0011 0320 6373 86

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

USD HESABI IBAN

TR22 0006 4000 0021 0323 3693 81

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

EUR HESABI IBAN

TR97 0006 4000 0021 0323 3848 12

USD ve EUR hesapları için :

Türkiye İş Bankası, Kurtuluş Şb.

SWIFT CODE : ISBKTRISXXX

İhtiyaç, yüksek meblağları gerektirmekle birlikte, sizlerin yardımları dul kadının bağışı misali bir tutam tuz olacaktır. (Markos 12:41-44) İnanıyoruz ki, Tanrı, bu insani yardım çağrısına icabet edenleri bereketleyecektir.

Rab bu zor günlerde, Lübnan halkına yardımcı olsun. Dileğimiz odur ki, bu zor günlerde onlar ümitlerini Tanrı’ya bağlayarak, hayırseverlerin gösterdikleri sevgi ve şefkat sayesinde teselli bulsunlar. Tanrı hayırseverleri her türlü deneme ve felaketlerden uzak tutsun.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

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